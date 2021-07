Jonas Myrin se inspira en México para su primer sencillo

Desde que inició su carrera en el año 2000, el cantautor sueco Jonas Myrin ha tenido el privilegio de colaborar con distintos artistas como Céline Dion, Barbara Streisand, Nicole Scherzinger y David Foster, lo que le ha permitido dar a conocer su trabajo entre público de todas las edades.

Pero dado lo expresivo que ha sido desde niño, su mayor aprendizaje lo ha obtenido al componer al lado de artistas de habla hispana como David Bisbal, Leonel García y la brasileña Ana Carolina, pues opina que la música latina tiene una energía muy particular, que la diferencia de los ritmos en otros países.

Automotriz Conoce los autos de las leyendas del Rock

"Tiene mucha pasión, y me recuerda nuevamente de simplemente hablar del corazón, es un sentimiento que para mí se siente muy fuerte de la tradición mexicana. Por ejemplo, Luis Miguel, que es uno de los mejores. La música latina ha sido parte de mi propio camino musical, porque no sólo es escribir con la cabeza, sino con el corazón, y cantar desde ahí", platica a El Sol de México vía zoom.

"Algunas personas están asustadas de llorar en las canciones y ser emocionales, pero eso es algo que amo de la cultura latina, que se celebra el tener pasión y el compartir tus sentimientos, incluso siendo un hombre. Se acepta compartir tu vulnerabilidad, tus deseos y tu amor, me agradó mucho eso como compositor, siento que mi música tiene ese mismo sentido”, añadió.

El doble ganador del Grammy (en 2011 y 2013, por How great is our god y 10,000 reasons respectivamente) subrayó que cuando le ha tocado componer para artistas latinos la conexión es inmediata, pues basta preguntarles cómo se encuentran para iniciar una conversación y conocer el sentimiento que quieren plasmar en la canción.

“Para mí como compositor es maravilloso porque puedo tomar esas pequeñas cosas y convertirlas en una canción. Aunque soy sueco vengo de una familia muy apasionada, y siempre decimos lo que sentimos con el corazón en la mano”.

Con la idea de seguir explorando esta faceta, hoy presenta una versión en español de su tema For the ones we love, el cual tradujo con la ayuda del ganador del Grammy Latino Adrian Pieragostino, y tituló Cuando hay amor.

Dado que la canción aborda la esperanza la considera muy relevante para estos tiempos, y el grabarla en otro idioma, resultó ser un puente perfecto entre los dos públicos. “Significa mucho porque la música siempre ha sido un regalo en mi vida, mi ancla en la tormenta, me ha mantenido fuerte y me ha dado esperanza. Después de lo que hemos pasado, no importa dónde estemos en el mundo necesitamos este mensaje”.

El cantante adelantó que éste será el primer corte de un EP que presentará en los próximos meses, el cual incluirá solo temas en español, y el siguiente se lanzará en otoño de este año.