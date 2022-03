JiRafita logra el éxito con un toque de comedia

El cantante, actor mexicano y creador digital, Rafa Calva, mejor conocido como JiRafita, recientemente presentó su nueva sección en TikTok “Nostalgia”, es una serie de videos de comedia con invitados de lujo como el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, Consuelo Duval y Violeta Isfel, entre otros artistas, actores y cantantes que formaron parte de la infancia de todos los mexicanos.

El nombre de “Nostalgia” proviene del sentimiento que surge al escuchar las canciones o frases famosas de los programas del pasado y que siguen presentes, pues como él mismo señala "crecimos con ellas".

Los videos de aproximadamente un minuto han logrado captar la atención de la comunidad. “La meta para 'Nostalgia' es poder expandir su público y poder grabar con celebridades internacionales de otros shows como Drake y Josh, iCarly, entre otros”, comentó.

JiRafita adelantó que se vienen grandes cosas para “Nostalgia”, ya que ha hablado con varios artistas internacionales de Disney Channel y les ha encantado la idea de colaborar con él. Por ahora, ya tiene planeado grabar con algunos de ellos, por lo que seguirá impulsando su proyecto en el ámbito internacional.

El éxito de este interesante proyecto comenzó con un video en el que participó el actor Miguel Martínez, donde retoman el intro de “Alegrijes y Rebujos (2003)”, telenovela infantil que representó un gran éxito, que seguramente la mayoría de los millennials conocen bien.

Sin embargo la popularidad de Rafa en VINE haciendo videos con sólo seis segundos de comedia, hoy tiene más de tres millones de seguidores entre Tik Tok e Instagram. Sin duda no todos permanecen a pesar del tiempo, pero Rafa es el claro ejemplo de que con creatividad y una personalidad única, se puede traspasar la temporalidad.

Rafa es un creador de contenido mexicano que nos presenta en cada video un estilo muy particular de comedia, los guiones de sus chistes e interpretaciones son escritos por él mismo y no utiliza lipsync, al contrario, crea audios originales que más tarde son retomados por el resto de la comunidad. Su carrera como actor se ve reflejado en su contenido.

Cada uno de ellos formó parte de alguna exitosa serie o telenovela y su participación en el proyecto les ha traído también una grata experiencia al hacer recordar un poco de aquéllos años. "Cuando les platiqué del proyecto, inmediatamente, aceptaron porque consideraron que con ello alegrarán el corazón de muchas personas", manifestó.

Entre los talentos que forman la personalidad de Rafa están el doblaje, pues en sus videos vemos su interés por llegar a doblar algún personaje importante del cine animado, pero no se acaba aquí, también ha demostrado compromiso y originalidad al buscar escenarios y dinámicas diferentes con tal de entregar a sus seguidores contenido fuera de lo convencional; esto sin mencionar que escribe sus propios chistes, crea e imita distintas voces con gran naturalidad.

Rafa también ha incursionado en la música y el cine, de hecho, las sorpresas no acaban ahí, mencionó que se vienen cosas nuevas en estos dos ámbitos. “Estoy trabajando en un proyecto musical de “Punk”, me salí del reggaetón porque no era lo que me llenaba. Y en cuanto al cine, trabajé con el director Valentín Trujillo en una película de terror, muy pronto podré dar más detalles sobre eso".

Su pasión y constancia lo han consolidado y llevado muy lejos, no nos sorprendería verlo interactuar frente a la cámara con estrellas internacionales muy pronto.

