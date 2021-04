Javier Blake explora faceta como solista, tras División Minúscul

En 2001 el grupo mexicano División Minúscula lanzó su disco, Extrañando casa, el primero de una carrera en la que han cosechado un disco de oro por 50 mil copias vendidas, y cinco nominaciones a los Premios MTV Latinoamérica (resultaron ganadores en 2007 como Mejor Artista Norte).

Por ello, el lanzamiento de su primer disco como solista, titulado En los tiempos de lo extraño, le causa una gran emoción al vocalista y guitarrista, Javier Blake, ya que es una manera de recordar sus inicios en la música y comenzar una nueva etapa.

“Es una conexión muy padre. Me gusta también ver cómo la gente crece conmigo, que voy acompañado, ya no es un viaje que hago solo, me gusta escuchar cómo la gente conecta todavía con lo que hago”, dice en entrevista con El Sol de México.

Dado que algunos fans los conocieron desde que hacían sus primeras presentaciones en su natal Matamoros, Tamaulipas, considera que ha madurado con ellos, lo que le ha brindado la empatía para poder hablarles a través de la música.

Podría pensarse que el haber permanecido durante dos décadas en una agrupación, dificulta el desarrollar un sonido propio, pero para Javier esto no ha sido un problema. Al momento de componer sus propios temas tuvo la libertad de jugar con los sonidos, de una manera en la que se aleja por completo del sello de la banda.

“La forma en que escribo mis cosas le da un gancho para aterrizarlo como lo que soy, pero no es División Minúscula, porque juegan y toman presencia estelar muchos instrumentos que en el grupo no utilizamos”, subrayó.





ORGULLOSO DE SUS LOGROS

Todas las mañanas, antes de iniciar con sus actividades, Javier acostumbra salir a caminar unos minutos para poner sus pensamientos en orden. Durante uno de estos paseos puso en su reproductor ese primer disco que lanzó con División Minúscula, y conforme avanzaban las canciones, se llenó de nostalgia al escuchar cómo le hablaba ese joven de 23 años a su yo del presente.

“Me sorprende mucho porque el conocimiento musical que teníamos en esa época y mi conocimiento para escribir, eran prácticamente nulos. Hubo canciones que de repente escuché y pensé que era como yo mismo dándome un consejo veinte años después, como el joven diciéndole al viejo ciertas cosas, canciones como Hombre nuevo, se me hizo muy loco que en aquel momento la escribiéramos”.

Con base en el aprendizaje que ha tenido a lo largo de estos años, el cantante opina que desde el inicio sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y se siente muy agradecido de haber debutado en una era en la que la industria caminaba más lento, y los artistas persistían por amor a la música.

Entre risas recuerda que cuando formaron la banda, su meta era simplemente “salir de Matamoros”, por lo que haber crecido paso a paso hasta convertirse en una las favoritas del rock alternativo fue una grata sorpresa, y probablemente la pieza clave para haber forjado una carrera larga.

“Cuando empezamos decíamos ‘ojalá podamos ir a tocar a tal ciudad, y conocer a toda esa gente para intercambiar música y experiencias’. Las mismas bandas nos hospedaban, nos daban de comer, nos daban cerveza y nos paseaban por la ciudad. Para nosotros eso era el éxito”.

Debido a que la pandemia modificó los planes que tenían para celebrar el 20 aniversario, planean recopilar materiales para compartir con los fans un registro audiovisual de su trayectoria, a la espera de la apertura de los recintos para dar una serie de shows en vivo y festejar a lo grande, pues aclara que no dejará el grupo con el que comenzó su carrera.

Javier Blake terminó de grabar Tiempos de lo extraño en 2019. El más reciente sencillo (cuarto de su debut solista) es Austin, que describe como una balada melancólica y nostálgica, que compuso inspirado en un amor fallido.

