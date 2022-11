Janemar le canta al amor y al desamor

Janemar se encuentra de estreno con su disco “El Peluche”, del cual se desprende el sencillo “Perro trauma” e incluye los temas “Juguete”, “Primera cita” y “Mala ficha”.

Al hablar de su single, platicó: “Narra un momento de mi vida en el que un hombre me dejó, me humilló, me hizo los días muy difíciles y después de un tiempo regresó buscando perdón porque no encontró a ninguna mejor que yo. Pasó el tiempo y después de curadas las heridas decidimos hacer esta canción, que marcó un antes y un después en mi carrera”.

De su producción musical, dijo: “Es un disco dedicado por completo a la mujer, cada frase, cada pensamiento nace para darle voz a las mujeres que, como yo, tenemos algo qué decir, así me siento en este momento, como ese símbolo que por mucho tiempo ha sido querido, deseado, apapachado, admirado, contrario a lo que alguna vez sentí y debo admitir también que los peluches son mi debilidad, los amo”.

Janemar, explicó: “El peluche es un grito de la mujer actual sobre las cosas que vivimos día a día y por las que hemos pasado todas, nos habla del empoderamiento de la mujer, luego de crecer y cerrar capítulos para darnos segundas oportunidades hacia la felicidad con ritmos frescos y muy bailables”.

Al hablar de sus compañeros de trabajo, aseguró: “Tengo en equipazo al que le debo todo lo que hemos logrado. Gracias por confiar en mi”.

La cantautora cubana mencionó que le gustaría colaborar con artistas de la talla de Maluma, Thalía, Karol G, Daddy Yankee, Danna Paola y Bad Bunny.

De México, expresó: “Cuando pienso en este maravilloso país se me iluminan los ojos, porque siempre lo he visto como ese lugar del que me encantaría ser parte. Hace un tiempo tuve el placer de visitarlo y me enamoré de su gente, su música, sus comidas, la alegría que se respira, el cariño de las personas hacia sus artistas. Creo que es algo que lo identifica y me hace desear tener un rinconcito en el corazón de México”.

De sus proyectos, la también bailarina, adelantó: “Estoy enfocada en mi disco, que llegue a todas partes, que no quede una sola mujer sin cantar a todo pulmón las verdades que encontrarán en 'El Peluche' y que Dios me dé la oportunidad de llevar este disco a cada país, cantándoles en vivo y el poder sentir esa vibra hermosa que estoy segura tienen para dar”.

Sobre la música, comentó: “Es el medio por el que logro expresar realmente todo lo que soy. En la música encuentro ese lugarcito placentero donde siempre quieres estar y de alguna forma siento que me regala vida, por eso la amo y la atesoro tanto”.

Para finalizar, recalcó: “Soy amante de un gran show, ese que me permita ser mi mejor versión, con muchos bailarines, músicos, luces y realizar una creación sin limites que me permita regalar lo mejor de mí”.

