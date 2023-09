Jabriell con un estilo propio lanza “Efecto”

Con un sonido fresco y único, el cantante y compositor dominicano Jabriell promociona en todas las plataformas digitales el tema de reggaetón “Efecto”.

El cantautor aseguró que su sencillo tiene una pizca de R&B y que surgió de una experiencia real. “Normalmente cuando hablo sobre cosas reales en mis canciones trato de ser lo mas sincero posible, me inspiro de cosas que vivieron personas allegadas a mi o experiencias propias como el caso de “Efecto”.

“Hace unos años tuve una relación bastante intensa en todos los sentidos al final fue algo muy tóxico y no terminamos en buenos términos (esta relación fue responsable de muchas de mis canciones), luego de un largo tiempo sin saber el uno del otro, por casualidad nos encontramos en un evento y los dos estábamos pasados de tragos (bajo el efecto)”.

Continuó: “esa noche nos fuimos juntos y todo estaba bien mientras teníamos alcohol en la cabeza, luego de que ya se nos fue el efecto nos llego ese sentimiento de arrepentimiento, y se sintió una vibra muy incomoda, una vibra de “No debimos hacer esto”, no queríamos ni vernos la cara, obviamente en el momento fue algo bastante incomodo, pero después de un tiempo me puse a pensar en esa noche y me pareció un concepto bastante interesante para una canción y así surgió”.

Sobre el proceso de creación, el artista comentó: “normalmente trabajo desde el estudio con mi productor pero cuando son canciones tan personales, me gusta tomarme mi tiempo a solas, esta canción la compuse en mi home studio, con un traguito de whisky al lado para ayudarme a revivir el momento, cuando empecé este tema ya sabia exactamente de lo que iba a hablar, que normalmente eso es lo que me toma más tiempo (encontrar un concepto), entonces surgió bastante rápido y natural, quizás dure algunos 35 minutos para tener el borrador principal de la melodía, ya luego escribí los versos en el estudio al día siguiente y todo quedó listo”.

Del elemento más novedoso de este sencillo que fue compuesto por él, bajo la producción de Zeth Beatz y como Ingeniero de mezcla Claudio Ortiz, el cantante señaló: “el estilo, melodías y delivery que use en los versos creo que es el elemento más novedoso, pero en general la canción tiene un sonido muy fresco y único, a mi estilo desde la pista, hasta las melodías dulces y a la vez pegajosas de mi voz, en los versos, el concepto mismo de la canción, y las letras con la jerga dominicana, encuentro que es un tema que no se parece a ningún otro”.

Jabriell al hablar de lo que representó en su carrera trabajar con productores de Maluma, dijo: “fue algo que cambio el juego totalmente para mi, yo soy un artista con bastante confianza en mi talento y mi destreza, pero cuando personas que dominan el juego, que están en el escalón más alto de la industria se interesan en trabajar conmigo sin ningún tipo de interés, por amor al arte literalmente, y no solo eso, que les haya gustado tanto lo que hago, es algo que me sube el nivel de seguridad en mi trabajo como artista, es una aprobación que significó bastante para mi carrera”.

El cantautor nacido en Alma Rosa, República Dominicana adelantó que dentro de sus proyectos en puerta se encuentra terminar su EP para ser lanzado antes de que se termine el 2023.

El músico Gabriel Ortiz, invita a sus paisanos, al público en general y fans a seguirlo en sus redes sociales que son: Instagram: JabriellM, TikTok: Jabriellmusic1 y YouTube: Jabriell.