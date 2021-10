Humberto Zurita cambió el comercio por un llamado a la actuación

Humberto Zurita está muy satisfecho con sus logros, por lo que cuando lo invitaron a participar en el programa Taller de Actores Profesionales, TAP se sintió muy honrado de poder acudir a recordar su trayectoria.

Para él este programa (que se transmite este sábado 2 de octubre a las 20:00 horas por el Canal Once) resultó muy enriquecedor, porque le brindó la oportunidad de visitar pasajes de su vida que hace mucho no tenía presentes.

Gossip Sebastián y Emiliano Zurita debutan como productores en Cómo sobrevivir soltero

“Soy de Torreón, Coahuila, no fue fácil tomar la decisión de irme del lugar donde vivía para estudiar actuación al Centro Universitario de Teatro”, plática vía telefónica. “No soy de esos actores que te pueden decir 'desde chiquito quería ser actor'. No pensaba así, ya me dedicaba al comercio en mi ciudad natal, y nunca me había puesto en mis objetivos ser actor”.

Uno de los episodios que recuerda con más cariño fue cuando, recién egresado de la escuela, participaba en pequeñas obras independientes, que si bien no eran tan comerciales, le dejaron grandes enseñanzas, y lo prepararon para los proyectos que tuvo después en cine, teatro y televisión; al lado de figuras como Manolo Fábregas e Ignacio López Tarso.

Y es que su primera incursión en el séptimo arte, con la cinta Bajo la metralla de Felipe Cazals, le bastó para demostrar sus habilidades actorales, valiéndole el primer galardón de su carrera: Un Ariel como Mejor Actor (en 1984).

Para él estas experiencias representaron un gran impulso, pero también reconoce que en ese momento todavía se sentía nervioso al compartir proyectos con personalidades tan grandes del cine.

“A la vez que estás muy emocionado, también estás deslumbrado con las figuras y con el mismo medio en el que estás trabajando. Encontrarme en un foro de televisión o uno de cine con las cámaras, los distintos oficios y la forma en que los encaras (a los demás actores), las armas que traes para llevar a cabo esos diferentes oficios, porque no es lo mismo hacer cine que televisión”.

Hombre de familia

Uno de sus mayores apoyos ha sido su familia, tanto su esposa Christian Bach (fallecida en 2019), como sus hijos Emiliano y Sebastián, con quienes formó lo que ya podría considerarse una dinastía en materia de actuación y producción.

Pero sus padres también fueron parte fundamental de su camino, pues desde que escogió su profesión lo apoyaron, aunque en un inicio su papá no estaba del todo conforme con su decisión.

“Él nos educó con libertad y sin prejuicios, tenía claro que iba hacer las cosas adecuadamente, la profesión era lo que no le gustaba”, comenta entre risas. “Pero finalmente terminó apoyándome en todo, mi madre, mis hermanos y mi padre, siempre nos han apoyado; se dio cuenta que no me salí de mi ciudad para perder el tiempo”.

Continuando con este legado familiar, Humberto se alista para el estreno de la serie de Star+ El galán, en la que tuvo la oportunidad de compartir créditos con su hijo Sebastián.

“Estoy muy contento porque nos hizo favor de estar ahí en la serie, haciéndome a mí en los años 80, cuando empezaba mi carrera como actor. Es una serie muy divertida, una comedia, ojalá que le vaya muy bien, porque me gusta mucho el personaje y estar compartiendo con mi hijo”.

El actor adelantó que incluso ya está confirmada la segunda temporada, y próximamente iniciará el rodaje en México.