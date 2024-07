Human Drama dará 5 conciertos consecutivos en CDMX: fecha, precios y todo lo que debes saber

Johnny Indovina quedó maravillado con el público mexicano durante la presentación de su libro: My Bag of Secrets (The Words of Human Drama). Por ello, decidió regresar a CDMX, esta vez acompañado de Mark Balderas y la alineación completa de Human Drama, para dar cinco conciertos consecutivos.

Human Drama ha tocado en algunos de los recintos más populares de la Ciudad de México, entre ellos el Teatro Metropólitan en 2022, donde celebraron 35 años de trayectoria, así como en el extinto Plaza Condesa, la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, el Circo Volador, entre otros. Pero, esta vez tendrán como prioridad un espectáculo donde la conexión con sus fans sea más profunda.

Love's way, I Could be a Killer y Blue son tres de las canciones más reconocidas de la agrupación, fundada en 1985 en Los Ángeles, California, pese a haber iniciado en 1980 en Nueva Orleans bajo el nombre de The Models, con una alineación conformada por Johnny Indovina, Michael Ciravolo, Steve Fuxan y Charlie Bouis.

Exponentes de la escena underground, Human Drama cuenta con más de 10 trabajos de estudio, los primeros de ellos Hopes, Prayers, Dreams, Heart, Soul, Mind, Love, Life, Death y Feel , hechos bajo la producción de Ian Broudie, reconocido por haber trabajado con Echo and the Bunnymen.

¿Cuando y dónde serán los conciertos de Human Drama?

Human Drama está lista para conectarse una vez más de forma íntima con su audiencia en La Piedad Live Music, en la Ciudad de México. Del 17 al 21 de octubre promete ofrecer cinco noches inolvidables para sus seguidores, especialmente porque cada concierto contará con un setlist único.

Johnny Invodina, líder de la banda, compartió que eligieron La Piedad Live Music por las 17 noches históricas que ofreció The Clash en el Bond's Casino de Nueva York en 1981, que marcaron un hito para la banda inglesa.

Al igual que The Clash hizo en aquella ocasión, los exponentes del rock gótico aseguraron que en México grabarán tanto en audio como en video todo lo acontecido, obteniendo así un material que posiblemente se termine convirtiendo en un nuevo álbum de su discografía.

Estamos muy ansiosos de tocar de una manera íntima para todos los fans mexicanos, para quienes hemos cantado en los últimos 35 años. Durante las cinco noches esperamos contar con invitados de Estados Unidos y México y la lista de canciones será diferente cada noche.

Johnny Ivodina.

Además de la presencia de Human Drama, en “Cinco Noches en Insurgentes” al escenario estarán sumándose invitados especiales, cuyos nombres se revelarán las próximas semanas.

¿Dónde comprar boletos para Human Drama en CDMX?

Los boletos para esta residencia de Human Drama en la Ciudad de México están disponibles en la plataforma wegow.com.