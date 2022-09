Hoy en Irapuato Jhon Milton listo para hipnotizar [Video]

Después de una gira internacional por Estados Unidos, Buenos Aires Argentina y México, Jhon Milton “El caballero del hipnotismo” visitó El Sol de Irapuato.

En la entrevista platicó que comenzó a involucrarse en el hipnotismo porque tuvo la grata fortuna de tener a una leyenda del hipnotismo internacional como lo fue su padre Taurus do Brasil, que es el ícono más grande que ha tenido la hipnosis a nivel internacional.





“El caballero del hipnotismo” ha hipnotizado a destacadas personalidades de la farándula y el deporte.





Su papá un hombre de 83 años de edad y 63 años de trayectoria profesional, conoció más cincuenta países, el único hipnotista que se encuentra mencionado en una tesis doctoral de hipnoterapia clínica, el único que sabía hacer hipnotismo masivo.

Y es precisamente de su papá que le nace la inquietud por el mundo del hipnotismo, con 32 años de trayectoria Jhon Milton ha tenido la oportunidad de presentar su evento en los mejores recintos culturales del mundo.

Tiene un cartel muy importante en lo que se refiere a la hipnosis a nivel mundial, pertenece a 18 asociaciones de hipnosis clínica, maestría certificada en programación neurolingüistica, maestría en hipnosis, maestría en psicología y doctorado de hipnosis clínica aplicada.

Uno de los últimos méritos se dio hace unos días en la Ciudad de México al recibir el claustro doctoral Honoris Causa que le entregó la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y diferentes asociaciones que se suman a la causa.





El hipnoterapia dijo que cuando la gente llega a un estado de hipnosis profundo, se quita la máscara.





Jhon Milton expresó: “Hago hipnosis, combinando la parte artística, la parte lúdica, pero con un evento en el que intento generar un cambio social”.

Para “El caballero del hipnotismo” la hipnosis no es magia, no son poderes ni brujería, es un estado mental, en donde el paciente podrá llegar a ese estado mental siempre y cuando llene tres requisitos: querer ser hipnotizado, concentrarse y aprender a respirar, en una mecánica especial, porque si respira correctamente, presentará alteraciones mecánicamente medibles que el organismo del paciente creará un cambio del funcionamiento del cerebro donde se abre la cabeza, se abre la cajita de pandora para recibir palabras, frases, mensajes u oraciones que se llamarán hipnoterapia o recodificación neuronal.

La diferencia entre las otras hipnosis y la que realiza Jhon Milton, es que él no exhibe, no expone, no denigra ni evidencia a nadie, porque “incluso cuando la gente llega a un estado de hipnosis profundo, nos quitamos la máscara social, aflora el verdadero yo de cada uno, por eso se torna en un evento tan divertido porque la gente no tiene filtro alguno y dice lo que siente y piensa sin medir consecuencias porque ese es su verdadero yo”.

El hipnoterapia de talla internacional comentó que en su presentación se aborda la parte divertida, el evento se torna divertido dependiendo de la personalidad y de la chispa que tenga el hipnotizado.

Jhon Milton ha logrado hipnotizar a cientos de personas en el escenario y sin exhibirlas logra que le den una respuesta.

Más allá del entretenimiento y la diversión, el chileno apuesta por enseñar algo que no estaba contemplado en nuestro radar, que pudiese cambiar el destino o el desenlace de nuestra vida.









Jhon Milton hace un evento de hipnosis masivo, donde la gente se va pasar un rato ameno y divertido con algo llamado risoterapia, pero lo mejor es que después de ver sus impactantes testimonios, está el razonar y analizar que después de una hipnosis profunda podría convertirse en uno de los días más importantes de tu vida.

Al hablar de sus satisfacciones como hipnoterapia, ya que ha tenido la oportunidad de hipnotizar a reconocidas personalidades del mundo de la farándula y el deporte dijo que se siente satisfecho, porque entonces ha hecho bien la tarea, donde ha honrado la memoria de su papá adecuada y correctamente y donde quiera que él se encuentre “yo pienso que se encuentra muy satisfecho de que estoy haciendo un trabajo digno,honrado, honesto y dejando el nombre la hipnosis como una de las terapias alternativas más importantes de nuestra existencia, donde si el cerebro lo puede creer, la mente terminará por creerlo”.

Para concluir dijo que él si ha sido hipnotizado, “de hecho mi papá me hipnotizó varias veces de niño, yo creo que hacía muy buenos espectáculos, porque dicen que era una bala pérdida, sigo siendo una bala pérdida, soy un cañón suelto”.