Héctor Suárez Gomís es serio con la comedia

Para Héctor Suárez Gomís la comedia es algo que se toma muy en serio. Sólo así logra causar el efecto deseado en sus audiencias, tal como sucede con Ugo, Paco y José Luiz, que se presenta en el Teatro Libanés, y tendrá una función especial este 19 de agosto, a las 17:00 horas, en la que el elenco de “la obra más enloquecidamente absurda que he hecho en mi vida”, y actores invitados van “con todo contra Suárez Gomís”, en un roast al actor.

“Esta es la última obra del que está considerado como el mejor autor de comedia de la época actual, el inglés Ray Cooney. Los personajes tienen que inventar una mentira tras otra hasta que todo se vuelve absurdo, ridículo y tan inusual, que la misma gente que ha visto la obra se angustia por saber qué va a pasar”, aseguró el actor en entrevista con El Sol de México.

LA COMEDIA NACE DEL DOLOR

Con la seguridad de que en la ficción no es necesario “comunicar un mensaje”, Suárez Gomís explicó que la comedia es un género dramático de gran complejidad, con una estructura muy definida, en la que, a través de la risa y el humor, el público puede identificarse.

“Hay un gran error en creer que la comedia es sinónimo de chistoso, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La comedia es un género, igual al drama y la tragedia. Y como género tiene una estructura, la cual nace del dolor y siempre tiene que caminar de la mano de la honestidad y de la verdad”.

Para el actor, los protagonistas de la comedia son invariablemente “perdedores adorables”, que enfrentan problemas, aunque no sepan las soluciones.

En la puesta en escena, Suárez Gomís y Carla Medina, interpretan a Ugo y Linda, una pareja que quiere adoptar a un hijo. Un buen día, la visitadora que autorizará la adopción los visita en su casa, donde también viven los hermanos de Ugo: Pako, un contrabandista que ha regresado con un cargamento de Guatemala, y José Luiz, que trabaja en un hospital de donde roba un cuerpo que sería de estudio en la facultad de medicina. Ambos buscarán ayudarle al futuro padre, pero todo se complica una vez que un policía sospecha que algo turbio está sucediendo.

Héctor Suárez Gomís es pionero del stand up en México. En 2008 estrenó El pelón en sus tiempos de cólera, en el Café 22, que se volvió semillero de standuperos, quienes incluso tomaron talleres con él. Al paso del tiempo, considera que el stand up ha tomado gran fuerza, principalmente desde que las televisoras dejaron de hacer su barra de comedia para buscar humor en otros lugares.

Un humor con verdad, insiste. El hacer chistes políticamente correctos, es “una estupidez”, pues siempre ha tenido la premisa de que “todo lo que se dice en el escenario se queda en el escenario, es una bruma que no tiene porqué analizarse, o te gusta o no te gusta, y si te da miedo subirte al escenario por temor a la censura, mejor no lo hagas.

“Stand up no viene de la traducción ‘estar parado’, su origen es la frase en inglés ‘stand up for your rights’, que incita a hacer valer tus derechos y tu libertad de expresión a través de un micrófono. Luego pasó a la comedia, esto se trata de decir lo que tú piensas, pero siempre con humor”.