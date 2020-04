HBO ofrecerá contenidos gratuitos por la cuarentena

Es momento de estar resguardados en casa y para que las opciones no se agoten, HBO tendrá a partir de 8 de abril en sus accesos digitales la opción de disfrutar sin costo algunos contenidos de su programación a través de la app HBO GO, el sitio web hbolatam.com y en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes.

Los contenidos seleccionados están accesibles para cualquier espectador, sin la necesidad de estar suscrito a los servicios de paga de la cadena, lo único que se necesita es descargar la aplicación de HBO GO disponible en las tiendas digitales o entrar a través del sitio web que la empresa de entretenimiento destinó para Latinoamérica.

Foto: HBO

Las primeras opciones disponibles serán los primeros capítulos de cinco famosas series que se podrán mirar hasta finales de abril. Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider y Watchmen así como la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America; Prófugos. A esta nueva experiencia digital, se irán sumando más títulos exclusivos de HBO, como temporadas de los aclamados shows, Sex and The City y The Sopranos.

Es importante recalcar que en la opción de contenidos On Demand, los usuarios deberán consultar a su operadora de tv paga para asegurarse si la misma ofrecerá el acceso abierto a HBO así como los detalles de su programación.