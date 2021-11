Hacen versión femenina de Pedro Navaja

Con un panorama lleno de colores de nueva cuenta para el compositor y cantante Taylor Díaz, se perfila el cierre del 2021. El veracruzano celebra el lanzamiento de su nueva canción, Juliana Navajas en sonido bolero cumbia y trap, que refleja su actual estado de ánimo.

“Hace 14 meses, fue muy gris mi panorama y conforme va cerrando el año 2021, aparecen los colores en mi carrera musical, en mi vida; aunque siempre me ha ido bien con las reproducciones y visitas en mis canciones, sí viví inmovilizado y sin poder presentar mi música en vivo", dice en entrevista con El Sol de México.

“Ahora no es lo mismo, ya tengo en puerta presentaciones, en el 2020 apenas empezaba con mis shows y cortarlos de tajo fue bastante fuerte, pero en los últimos meses me ha ido bien”, reconoce el cantautor, que no olvida a su abuelo materno, Edmundo, siendo él quien le inculcó el amor y la pasión por la música.

“La intención con Juliana Navajas fue crear una nueva canción con dos amigos de Colombia. Yo siempre escribo mis canciones, pero me nació la idea de hacerlo con estos arreglistas y productores, Juan Felipe Pulido y Miguel Argüello Borrego, más un jarocho, que soy yo. Nos juntamos para crear la melodía y surge esta canción que pudiera tener mucho toque de ambos países, ambas culturas”.

Detalla que recrea el ritmo del tema de Pedro Navajas, en una versión femenina, pero bajo otro enfoque temático: “Se habla de una chica que lastimaron su corazón y simplemente ya no es el momento para ella estar sufriendo, y decide divertirse y seguir su vida, sin dependender de nadie para ser feliz”.

Añade sobre el tema Juliana Navajas, “Es una canción que nos une a los ritmos latinoamericanos que nos hace experimentar en carne propia la buena música en comunión con nuestros hermanos de Colombia. La música es como la comida, hasta que no la pruebas sabe bien, tienen que escuchar el tema para gozarlo”.

A pesar de estar alejado de los escenarios por la pandemia, Taylor Díaz se mantiene muy cerca de sus seguidores en redes sociales, "en mi página de Instagram, El café con Taylor Díaz, cada jueves a las ocho de la noche, me conecto en vivo e interactuamos a través de los mensajes”, finaliza.