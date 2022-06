Gusi hace complicidad con Nacho, en el tema “Te robaré”

Gusi, el cantante colombiano, en su gira por México no se quedó con la ganas de visitar el estado de Guanajuato en donde vivió mágicas aventuras. Expresó su inquietud de colaborar con Kany García, Carin León y Christian Nodal.

El cantautor recientemente estrenó su sencillo “Te Robaré” al lado de su amigo, el también cantante, Nacho.

El cantautor estuvo de visita en Irapuato.

Un tema donde logran una fusión perfecta de voces y ritmos; “Te Robaré” es una declaración de amor perfecta para dedicar pero también para bailar. Con un toque de sensualidad y una letra romántica y atrevida, Gusi y Nacho le cantan a ese amor que toda persona quiere llegar a tener a su lado.

➡ Juan Caly se saca “La Lotería” para conquistar con su música

Musicalmente, el tema refleja la sonoridad que siempre ha caracterizado a Gusi, con instrumentos percutivos que se fusionan con afrobeat muy a su estilo, obteniendo el equilibrio ideal entre el ritmo, el romanticismo, una letra que suena a poesía y el talento inigualable de Nacho, quien le aporta dinamismo y el aire urbano a la canción.

En el proceso de composición y producción de “Te Robaré” participaron los reconocidos Julián Turizo, Miguel Díaz y David Julca.

Gusi platicó que encontró en Nacho un gran aliado quien con una voz inconfundible en la industria musical latina.

Tenemos una gran amistad y nos hemos reunido para las noches de bohemia cantando al ritmo de la guitarra, y ahí nace el su deseo de hacer música latina bailable con sonidos tradicionales y el folclor colombo-venezolano. “Un día le envié la canción, proponiéndole hacer parte de ella y Nacho inmediata- mente respondió con un sí, lo que me hizo feliz poder trabajar juntos”.

El artista colombiano conoció en Guanajuato, el Teatro Juárez.

Además en la grabación, dijo, Nacho propuso algunos cambios de letra en las estrofas urbanas, para que el chanteo y la forma de expresarse que lo han caracterizado siempre, estuvieran presentes.

“Nacho es una persona con talento, una mente muy rápida y así mismo me fue enviando ideas de lo que iba pensando, de cómo iba queriendo que la canción también tuviera parte de su identidad, y nosotros fascinados y encantados de tenerlo aquí”, aseveró el cantante

El videoclip de “Te Robaré” tiene una propuesta audiovisual fresca, en la que el baile es protagonista

Sus ojos puesto en México

Gusi expesó su inquietud de atreverse y hacer música regional al lado de Carin León o Christian Nodal; y le encantaría adentrarse en el mundo del bolero junto al colombiano Andrés Cepeda. “Hay muchos pendientes y temas que están por salir y que espero la gente lo reciba con agrado.

“Para la música debe existir afinidad y vamos paso a paso, mientras tanto les dejamos Te robaré; estoy preparando un álbum nuevo que viene en octubre y después una gira por latinoamérica y regresar a México”, informó.

“Voy a regresar a comer tacos y quiero que me roben y no me dejen salir de este hermoso país que es México”.

Hace una parada en Guanajuato

Y como turista Gusi en dos ocasiones ha visitado nuestro estado y se ha convertido en un gran promotor de Guanajuato en Colombia. “He venido dos veces, les digo cuando vayan a México visiten León, Guanajuato, San Miguel de Allende”, aseguró el cantante.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Y entre risas y tras invitarlo a probar las fresas que se producen en Irapuato nos contó que en su paso a Guanajuato y en la carretera pasando por Irapuato compró un canasto de fresas, donde sólo una mínima parte eran buenas. “Las de abajo eran verdes y chiquititas” dijo el cantante quien prometió volver con disco nuevo.