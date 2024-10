Guillermo Arriaga encomienda a sus hijos la dirección del primer guión que escribió

Mientras algunos lamentan los accidentes, otros como Guillermo Arriaga los agradecen enormemente, ya que eso les inspira para generar nuevas historias.

Así sucedió con A cielo abierto, la primera película que escribió en su carrera luego de haber sobrevivido a un accidente de carretera que pudo, incluso, cobrarle la vida.

“Tuve un accidente el 26 de diciembre de 1985 a las 6:13 de la mañana, yo iba dormido, había manejado toda la noche y estaba en la Huasteca Potosina, venía dormido en el asiento trasero y de pronto caímos en un barranco, como unos 10 metros en caída libre, desperté en medio del accidente, empezamos a rodar y desde ese momento pensé que no podía desaprovecharlo, dije: ‘tengo que usar esto para escribir’”, afirmó el nominado al Oscar.

“La vida te llena de experiencias, pero cuando a mí me pasa algo fuerte digo: ’¡yes, a huevo, tengo algo que contar!’”, agregó en entrevista.

El guion fue escrito cuando Arriaga tenía más de 30 años, en la década de los 90. El filme inicia con un accidente vial, en el que un padre y su hijo se impactan contra un tráiler; el único sobreviviente es Salvador de 12 años de edad.

Su hermano mayor Fernando, consternado por la muerte de su papá, decide indagar y dar con el responsable. Logran hallar al trailero y, con sed de venganza, emprenden un viaje a Piedras Negras, Coahuila.

Durante el viaje en carretera, los jóvenes se enfrentan a desafíos, nuevas experiencias, incluso a reflexiones que encaminarán su propio destino.

En los últimos años, Arriaga intentó levantar la película, asumiendo el rol de director. Vendió los derechos por 20 años y al aliarse con algunos productores, no le gustó el resultado.

“La idea era que yo la dirigiera, pero los productores hicieron dos cosas con las que no siempre coincidí, empezaron a proponer a otros directores, no sé por qué y la metieron a un taller donde le aplicaron muchos cambios con los que no estuve de acuerdo”, sostuvo.

Tras dos décadas, el escritor de Amores perros (2000) recuperó los derechos y encomendó la dirección a sus hijos Mariana y Santiago Arriaga, quienes trabajaron por los últimos ocho años.

“Mi papá escribió a máquina muchas versiones, las escribía y las iba guardando en cajas, había ocho cajas llena de papeles, las saqué y me pasé horas checando los primeros escritos. Me encontré con el manuscrito del original de A cielo abierto, me lo llevé para leerlo y ahí empezó todo”, expresó Santiago.

“Y en el trabajo yo vine a aprender de cine con ellos, me sorprendió la cantidad de conocimientos que tienen. Lo que más me gustó es que siguieron la marca de la casa, nunca hubo un grito en el set, sabemos siempre el nombre de todos los que participan, siempre son respetuosos y agradecidos con los compañeros de trabajo, eso es lo que me parece más importante a la hora de flmar, ellos son cero prepotentes, son cariñosos con su equipo de trabajo y actores”, reveló Guillermo Arriaga.

El perdón, la sanación interna, la compasión y resignación son algunos de los sentimientos que se plasman en el largometraje, que fusiona el drama, el thriller y algunos tintes de comedia.

Julio Bracho, Manolo Cardona, Julio César Cedillo, Federica García, Theo Goldin, Máximo Hollander y Sergio Mayer Mori integran el elenco de la cinta que estrena este 17 de octubre en 400 pantallas de cine, luego de haber sido ovacionada en festivales cinematográficos como Toronto y Venecia.

Volverá a dirigir

Arriaga confesó que está en el proceso de escritura de una nueva novela, la que más lo ha retado. Su objetivo es dirigir en algún momento esta historia de la que no quiso adelantar detalles.

“Regreso a dirigir, hace muchos años tenía una idea en mi cabeza y se lo platiqué a mis agentes, me dijeron que querían que la dirigiera, la estoy haciendo novela, la más compleja que he escrito en mi vida”, indicó. Y, como productor finalizó la cinta brasileña Un lobo entre los cisnes, que es una biopic del bailarín Thiago Soares.

Guillermo Arriaga espera que la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum apoye más al cine.

“Creo que lo importante es que los cineastas empujemos para hacer una película, convencer a la sociedad de que lo que estamos haciendo es importante, convencer a la iniciativa privada para que invierta.

“Esta película fue apoyada por EFICINE, estamos muy agradecidos por lo que hizo por nosotros, creemos que este es un trabajo de seducción, tenemos que hacerlo constantemente con el gobierno y la iniciativa privada. Espero que la nueva administración siga apoyando al cine mexicano”, concluyó.