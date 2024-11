Guadalupe Pineda se reencuentra con sus fans en México con un recital

Con más de 50 años de carrera en la música regional mexicana, Guadalupe Pineda se dice contenta porque intérpretes jóvenes incursionen en ésta, pues tener a nuevos exponentes es una señal de que el género seguirá trascendiendo a las nuevas generaciones.

“Es muy bueno siempre que haya voces jóvenes que interpreten estos géneros de hace muchos años. Me da mucho gusto que vengan jóvenes como en su momento estuvo Luis Miguel o la misma Natalia Lafourcade. Es muy importante porque así se va renovando”, comentó en entrevista con El Sol de México.

“Es muy importante mantenerlos en el inconsciente colectivo. Es fundamental que no se pierdan y que las voces jóvenes los repliquen” añadió la artista, que recientemente se unió al selecto grupo de artistas que han grabado el clásico “La llorona”.

Artistas icónicas entre las que se encuentran Chavela Vargas, Lola Beltrán, Lila Downs y Natalia Lafourcade la han grabado previamente. Para Guadalupe Pineda, sentir la canción fue la clave para crear una versión propia.

“Si tú no sientes lo que estás cantando, la gente no siente nada. La propuesta de un intérprete es comunicar en el alma, no tanto a la cabeza, no tanto al raciocinio. Que la gente sienta en el alma y en el corazón”, explicó.

Vive tiempos de mujeres

Como exponente femenina de la música tradicional, que se ha caracterizado por tener grandes representantes, Guadalupe Pineda reconoce que se vive una era en la que la expresión femenina en la música ha incrementado.

“Sin duda han surgido muchas voces femeninas, es eco de lo que está sucediendo en la sociedad: estamos viviendo tiempo de mujeres”, apuntó.

“Es muy interesante que tengan cabida, voz, que se les escuche y se les conozca. Así como hubo compositoras que nos abrieron el camino para que nosotras pudiéramos expresarnos, a mi generación le tocó abrir camino para que ahora sigan”, dijo.

Con “La Llorona” en su repertorio, Guadalupe Pineda está lista para presentarse junto a Los Panchos en Chicago, Illinois, para después llegar a La Maraka en solitario el próximo 5 de diciembre.