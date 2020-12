Grupos de rock y luchadores de la AAA se reúnen para show

De dos a tres caídas sin límite de rock & roll, es lo que ofrecerán las bandas Lost Acapulco, Chingadazo de Kung Fu, De Nalgas y Nana Pancha en el espectáculo de streaming Rock y Lucha Reloaded que combinarán con la espectacularidad de la lucha libre el 27 de diciembre por Ticketmaster Live, a las 19:00 horas.

Cuatro grupos pondrán las notas musicales y cuatro luchas amenizarán un show diferente.

“Buscamos repensar la experiencia, no perseguimos dar un concierto, sino abordarlo de una manera distinta, con todas las herramientas y facilidades que te dan las plataformas digitales. Queremos jugar e interactuar y de que habrá canciones, las habrá”, comenta Marino Pérez.

Mientras que Crunchy Jackson de Lost Acapulco, quien lució una máscara en la reunión virtual, afirmó que fuera de Chingadazo de Kung Fu, que es la banda más joven que tiene un sonido fuera de serie, “el resto de grupos somos longevos, combinaremos nuestra experiencia y música con la que sólo buscamos entretener y relajar a los cibernautas detrás de la pantalla, porque abarcamos ya varias generaciones de seguidores.

“Por el momento las presentaciones con público están canceladas pero mis gastos, mis pasivos ahí están para cubrirse. A nosotros que estamos en el arte, nos toca tomar la iniciativa para generar empleo. No hago política, pero estamos en un momento en que cada quien tiene que rascarse con sus uñas para salir adelante y esta invitación nos ayuda en algo”, añadió Crunchy.

Los músicos explicaron que están conscientes del esfuerzo que está haciendo OCESA, “pero para nosotros los artistas es difícil tocar sin público, es súper complicado, pero si tienes clara la idea, que ejecutaremos nuestros instrumentos tocando para la audiencia que está en su casa, porque tiene que estar ahí, lo hacemos con una muy buena vibra y para divertir a los que nos ven”.

“Queremos hacer un espectáculo chido, porque cada uno lo hará separado, a los grupos nos toca poco más de 20 minutos ejecutando nuestros cortes que son un bombazo para que no se haga el show soso y no aburrir a la gente”, comenta Crunchy.

Octagoncito y La Parkita vs Psyco Clown y La Parkita Negra protagonizarán la lucha inicial. Le seguirán Lady Shani vs Hades; Argenis vs Tito Santana vs Mocho Cota Jr. y Octagón Jr. vs Texano Jr. en el combate estelar. El encargado de contar hasta tres en cada combate será el referee Piero El Internacional.