[VIDEO] Gonzalo Martínez Habla de él

Gonzalo Martínez está feliz con los excelentes resultados obtenidos con su segundo sencillo “El Zalo”, tema de su propia inspiración que es una autobiografía que habla de él, de donde viene, que le gusta hacer con sus amigos y tiene toda su esencia.

El cantautor oriundo de Ciudad Obregón, Sonora quien toca también la guitarra platicó que la melodía con un toque sierreño se refiere a sus raíces, valores, gustos y su forma de ser.

En la entrevista vía telefónica que sostuvo con El Sol de Irapuato, Gonzalo Martínez dio a conocer que la producción estuvo a cargo de Ricardo Gutiérrez, quien también le produjo su primer sencillo titulado “De ti aprendí”.

Al charlar acerca de los buenos resultados con el tema dijo: “han sido increíbles, ha tenido una respuesta muy orgánica, fue lanzado en septiembre y la gente lo recibió súper bien e incluso ya tiene más de treinta mil reproducciones en spotify”.

Sobre la contingencia sanitaria que se está viviendo y por lo cual no puede presentarse en vivo, el artista sonorense comentó que extraña mucho estar en los escenarios y fue un cambio fuerte de hecho ya lo están pidiendo en Denver en Estados Unidos y en cuanto termine la pandemia empezará a abrir conciertos.

Gonzalo Martínez al hablar de sus próximos planes dijo que se viene su tercer sencillo que es un dueto con Claudio Alcaraz el ex vocalista de la banda Adictiva, ya solo espera que les den luz verde para grabar el video del tema que también es de su autoría.

Para enero del 2021 tiene planeado sacar su disco completo que incluirá once melodías de las cuales nueve son de él y dos covers uno en inglés y otro en español.

En el mensaje para sus fans y lectores de este diario mencionó: “primero que nada les quiero agradecer el apoyo que me han dado, a pesar de que soy un talento nuevo que va empezando me han tratado de lo mejor, siento muy bonito que me den tanto cariño, es la mayor ganancia que tengo, ya que me mandan bendiciones y lindos mensajes que leo todos los días les doy infinitas gracias”.