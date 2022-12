Girasoles Perdidos promociona el single “Lienzo en blanco”

Girasoles Perdidos promueve el sencillo “Lienzo en blanco” donde su personalidad esta aún más marcada en su música, este single marca la transformación del sonido de los artistas y el inicio de trabajo con el sello independiente “El cuarto de los ruidos”.

Este tema está inspirado en un cuadro que encontró en su casa, al parecer de un regalo que le habían dado, y asociado a la frase de un recuerdo de OG que dice: “Siempre hay objetos que tanto me representan para que me recuerden, como hay objetos que me recuerdan a la gente”.

Girasoles Perdidos, es un proyecto musical joven que antes se llamaba OG ahora emprende el camino en esta industria musical con una propuesta muy interesante.

Después de la desintegración de su antiguo proyecto en la pandemia, Pedro Orlando Geurive cantautor y compositor decide iniciar un proyecto donde su creatividad y expresiones puedan verse reflejadas consiguiendo actualmente un sonido propio.





Una prueba de la constancia y perseverancia de un artista se podría decir que son sus lanzamientos pues no ha parado de dar nuevas noticias desde el primer EP “Girasol” y el segundo EP “De Sol a sol”.

Ahora con “Lienzo en Blanco”, cierra el año donde la integración de sus talentosos músicos que se suman Abraxs en el piano, Amanda en las percusiones y Miguel en el cajón peruano, saxofón y bongos.

Si buscas escuchar algo diferente esta es tu opción pues será parte de tu lista de reproducción con música para disfrutar de un vino.