Gigi Saul Guerrero presentará Bingo en Festival Macabro

Gigi Saul Guerrero será una de las invitadas de honor de la XX edición del Festival Macabro, que se llevará a cabo del 19 al 29 de agosto. La directora mexicana ofrecerá una charla virtual donde hablará sobre Bingo, cinta protagonizada por la nominada al Oscar, Adriana Barraza.

La realizadora mexicana, que dirigió a Martha Higareda en Culture shock para la antología Into the dark de Hulu, formará parte de las actividades de clausura de esta edición del festival que se realizará de manera digital y presencial.

Drácula, a 90 años de su mito gracias el cine

Bingo es una historia financiada por Amazon Studios y Blum House, productora detrás de La purga o Actividad paranormal, y forma parte del proyecto Welcome to the Blumhouse para Prime Video.

La cinta contará la historia de un grupo de ancianos liderados por Lupita (Barraza), quienes enfrentarán el cierre de su salón de apuestas que será vendido a una fuerza sobrenatural.

La participación de Gigi forma parte de las actividades que Macabro realizará con invitados nacionales e internacionales, que realizarán encuentros grabados o en vivo de manera virtual, a través de las redes sociales y pagina web del festival.

Este año se conmemorará los 90 años de Drácula, la película de Tod Browning que inició la serie de cintas clásicas de monstruos de Universal Pictures. Por ello habrá una función el domingo 29 de agosto en la Cineteca Nacional.

“Esta cinta representó uno de los grandes momentos que cambiaron la historia del cine de terror”, dijo Edna Campos, directora del evento. “La película se presentará en DSP con una calidad 2k y será la última función proyectada en la Cineteca Nacional”. En paralelo a la celebración, Macabro en alianza con Editorial Planeta, ofrecerá una plática con Dacre Stoker, escritor canadiense y descendiente del autor Bram Stoker, creador de Drácula. Además de realizar otras charlas alrededor de los vampiros con invitados como el director de Km 31, Rigoberto Castañeda y el luchador Vampiro Canadiense.

El festival extenderá la celebración hasta la televisión, con la transmisión en Canal 22 de Nosferatu (F.W. Murnau, 1922), La danza de los vampiros (Roman Polanski, 1967), Near dark (Kathryn Bigelow, 1987) y La invención de Cronos (Guillermo Del Toro, 1993), entre otras.

La 20 edición estará conformada por 109 títulos, 51 largometrajes y 58 cortos; 18 de estos largos forman parte de la Selección Oficial Internacional de Largometraje de Horror y 16 de Largometraje Iberoamericano de Horror.

“Varias de ella fueron seleccionadas en el 2020 pero no se exhibieron porque solo teníamos transmisión en streaming. Acordamos que las películas se iban a guardar para que participaran este año y se pudieran exhibir también en salas”, comentó Edna Campos.

Para festejar 20 años de Macabro, el festival hará un ciclo de películas mexicanas contemporáneas de horror. Entre ellas Somos lo que hay, Belzebuth, Feral, Mis demonios nunca juraron soledad e Histeria. El programa visitará estados como Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Puebla o Chihuahua y podrá seguirse en el Facebook de Macabro, donde también habrá charlas con algunos directores.

Las sedes presenciales para Macabro incluyen La Casa del Cine, Cineteca Nacional, Museo Archivo de la Fotografía, Red de Faros y Cine Villa Olímpica en colaboración con Procine. Mientras que de manera digital podrán seguirse actividades en FilminLatino, ULA del Valle, Plataforma Cine y las redes sociales del encuentro.