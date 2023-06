Gigi Méndez y Kobi Cantillo juntos en “Televidente”

Gigi Méndez, está de estreno con su nuevo sencillo titulado “Televidente”, que realizó en colaboración con Kobi Cantillo.

“El tema surge tras una relación del pasado que terminó bastante mal, es la primera canción que hago hablando directamente de mis sentimientos. Tiene una historia, donde hablamos de estar en el proceso de alguien, ver su crecimiento y eventualmente separarse, escrita por Carlos Julián Martínez, Kid Fresco, Kobi Cantillo y por mí”.

Sobre su colaboración con el cantautor Kobi Cantillo, Gigi platicó: “Kobi es un artista que siempre he admirado y por ser una melodía romántica inmediatamente pensé en él”. “Subí un preview a redes sociales, mi equipo lo contactó y él accedió, desde el principio”.

Del elemento más novedoso del sencillo, dijo “la temática y el género, es un tema que me sacó totalmente de mi zona de confort, donde hablé abiertamente de mis sentimientos”.

La venezolana de 24 años, adelantó que viene mucha música, videos y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.

De sus comienzos contó “inicié a muy temprana edad en el Sistema Nacional de Orquestas, exclusivamente tocaba instrumentos (no cantaba). Más adelante tomé clases con Manolo de Freitas quien me introdujo en el mundo de la televisión a través del programa “La voz imbatible” transmitido en Sábado Sensacional. Dediqué un par de años a competencias hasta que comencé a plasmar mis ideas en un estudio, escribiendo canciones para artistas nacionales e internacionales”.

Continuó: “En 2022 migré a México en busca de más oportunidades y Danger Music Label me ofreció una propuesta”. “Mi nombre artístico es un acrónimo, cada “G” tiene un significado, la primera es por mi nombre Génesis y la segunda es por la palabra “Girl” respetando y valorando mi feminidad”.

Al preguntarle ¿Con que dificultades te has encontrado en el camino y cómo las has resuelto?, Gigi Méndez aseguró que “en el medio artístico lidiamos con el ego de otros artistas, quienes no siempre respetan ni reconocen tu trabajo, especialmente siendo mujer, atravesamos muchas situaciones de machismo en una industria liderada y conformada en su mayoría por hombres”. “Mi forma de sobrellevar esto es trabajar el doble y dejar que mi música hablé por mí”.

La artista manifestó que para ella la música significa un mecanismo de escape y a la vez una forma de expresión empoderando e incentivando a quienes quieran cumplir sus sueños desde el amor y la disciplina.

“Uno de mis más grandes sueños es cantar en el Superbowl o en la apertura de algún juego de la liga europea, además me encantaría grabar con Micro TDH, Neutro Shorty, Big Soto, Yarge, Jambene, Briella y una lista enorme de talentos nacionales. fuera de nuestras fronteras, admiro mucho el trabajo de Young Miko, Omar Courtz y King Savagge”.

Para finalizar, Gigi Méndez expresó “crecí escuchando a Rihanna, Katy Perry y Miley Cyrus, básicamente ellas fueron mi inspiración, especialmente Miley desde pequeña veía Hannah Montana y me apasionaba todo el proceso”.