Gabriel Santoyo prepara su disco

El talentoso y creativo Gabriel Santoyo está trabajando arduamente en la grabación de su disco para lanzarlo en todas las plataformas digitales; además, tiene en mente realizar campañas con temas de su autoría.

El también creador digital, originario de la Ciudad de México, al charlar de su carrera como actor dijo que el haber sido parte del elenco de las series mexicanas “Kipatla” y “Señora Acero”, ha significado mucho para él, y aunque en las dos se divirtió, aclaró que fueron dos proyectos totalmente distintos.

“Kipatla es de valores, empatía, de lo que es ser un ser humano en toda la extensión de la palabra y te enseña a ser el bien, a diferencia de 'Señora Acero', que es una narcoserie en donde se muestran escenas de acción, drogadicción, prostitución y asesinatos”.

De sus retos en su faceta como histrión, recordó que el papel que más has disfrutado fue su personaje en la película de “Juego de Héroes”, en donde le tocó interpretar a un niño con parálisis cerebral.

“Tuvimos coaching como dos meses para aprender a hacer el tipo de gesticulaciones, movimientos, cómo hablar. Es importante mencionar que el personaje, a la edad de 30 años, sí tenía parálisis cerebral y con él estuvimos en el coaching y con una profesora que nos enseñó”.

Gabriel comentó que le gustaría trabajar al lado del actor de cine, teatro y televisión, Al Pacino. Con el actor y músico canadiense Keanu Reaves, con el actor y luchador profesional, Dwayne Johnson, con el actor y productor australiano Chris Hemsworth; además con el actor y documentalista Morgan Freeman; también con el actor, productor y cantante estadounidense, Robert Downey Jr. y con el actor y comediante Zach Galifianakis y además de la actriz, cantante, directora, productora y empresaria estadounidense, Scarlett Johansson.

De sus comienzos en el mundo de la farándula, quien dio vida al personaje de Mauricio en “Cuatro Lunas”, expresó que desde pequeño soñaba con ser artista y empezó a los 11 años, teniendo su formación en la Escuela de Actuación, Artes Escénicas y Audiovisuales Argos “Casazul”.

“En cuarto de primaria, a la escuela en la que estaba fue la mamá de un compañero de mi hermana Dasha (en ese entonces iba en tercero de kinder) a hacer un casting para niños para un programa con Israel Jaitovich, y quedamos una niña y yo, de ahí me metí a estudiar actuación a Casazul y hasta el día de hoy sigo actuando y me sigue encantando”.

Al hablar de qué fue lo que lo impulsó a seguir esta profesión, dijo que “lo que en un principio era un sueño ahora se convirtió en una meta”.

Sobre qué es lo más complejo y lo más placentero de su carrera, expresó que “complejo, que puedes estar en una situación de familia no muy agradable, digamos que falleció alguien y si te toca ese día llamado, no podrás asistir y aparte tienes que fingir estar bien para el público, y lo más placentero, cuando eres reconocido por tu trabajo, del cual me inclino más por el séptimo arte”.

Para finalizar, Gabriel Santoyo adelantó que su prioridad en este momento es lanzar su disco con melodías de su propia inspiración y además tiene en mente un interesante proyecto en teatro musical.

