[Fotos-Video] Enamora Carlos Rivera a fans en León

León, Gto.- Ante emocionadas fanáticas, el cantante Carlos Rivera apareció y dio lo mejor de sí, en el redondel del Palenque de la Feria Estatal de León 2022.

El intérprete de Huamantla, Tlaxcala y ganador de la tercera edición de La Academia en 2004, dijo que tenía dos años de no venir a León y enseguida interpretó el tema "Valió la pena".

El cantante interpretó temas como "Bendita tu vida", "Perdiendo la cabeza", "Luna del cielo", "El hubiera no existe", "Gracias a ti", "Si te vas", "Regrésame mi corazón" "Cien años", "Todavía no te olvido" y "Ya no vives en mí", puso a bailar a las asistentes con algunos temas y hasta le dieron flores.

Fotos: Luis Moreno | El Sol de León

Carlos, quien ha trabajado en obras musicales como “Orgasmos la comedia”, “Bésame mucho”, “Mamma Mia!”, arribó con mucha energía al escenario y con bailes que hicieron disfrutar a los presentes.

Dijo que estos años han sido muy duros para la mayoría y para quienes perdieron a alguien dedicó la canción "Cuando estés lejos".

Sus duetos con personalidades del mundo del espectáculo como Yuri, Miguel Bosé, Daniel Boaventura, han destacado. El año pasado sacó el álbum “Leyendas” en el que canta a dúo con 14 artistas de importante trayectoria.