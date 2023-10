Florian impulsa su proyecto como solista

Aportando nuevos matices a la escena musical, Florian combina su faceta como solista, a la par de su labor con Los Fabulosos Cadillacs. El artista nacido en Buenos Aires, que llegará en noviembre a la Ciudad de México para dar un concierto, inició su carrera como solista en 2019, cuando lanzó temas como TKM, La fe y Llorón. Antes de ello, el intérprete cuenta que saltó de una banda que tenía en su adolescencia a empezar a abrirse camino en solitario.

“Como todo proceso de crecer me di cuenta de que quería salir de allí y empezar a hacer lo mío. En el verano que decidí separarme la banda, me puse a componer y me salió TKM, ya con eso me metí a grabar las canciones. En ese momento fue la faceta que sentía más genuina y que más ganas tenía de mostrar”, explicó en entrevista con El Sol de México.

“Todo ese puñado de canciones que fueron saliendo ese año, son parte de ese mismo momento”, agregó sobre los temas caracterizados por tener una base electrónica, una fórmula que siguió en el primer álbum lanzado en noviembre de 2021, titulado X AMOR, en el que aborda letras románticas como Carta para vos, Todo a cambio y Ojalá fuera ficción.

“Fue importante, mi primer disco como solista, fue todo un desafío, un proceso largo, con una pandemia en medio. Para mí era vital dar ese primer paso en mi carrera. Tiene un significado grande por eso”, explicó el cantante argentino, asegurando que otro de los retos fue encontrar un hilo conductor entre todos los temas.

Florian, quien se presentó en el Festival Lollapalooza el pasado mes de marzo en su país natal, se ha confirmado a sí mismo como un artista que a través de su música se siente representado, y que busca ese cometido en cada una de sus composiciones.

“Parece simple, pero a veces no lo es tanto, porque hay un montón de cosas que te invaden en el momento de estar haciéndolo. Mi evolución tiene que ver con empezar a entender qué cosas son importantes destacar dentro de una canción y qué cosas no”, comentó.

El segundo EP de su discografía es En vivo, que tiene versiones diferentes de temas antes presentados en su repertorio. “Fue linda la sensación de grabar en el momento y además reversionar algunas canciones, que quería tocarlas de otra forma”, agrega el guitarrista de Los Fabulosos Cadillacs.

Como parte de la banda, cuyo vocalista, Vicentico es su padre, Florian distingue ambas labores por lo que de él requiere cada una. “Tengo el desafío de hacer convivir las agendas y poder mantenerme tocando con los dos proyectos”.

Con la agrupación de rock y ska fundada a inicios de los 90, Florian tuvo la oportunidad de participar en el significativo concierto celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, que rompió récord de asistencia con 300 mil personas reunidas en la Plaza de la Constitución.

“Lo viví impresionante, me siento muy honrado de haber estado allí. Creo que todos los que estuvieron saben lo que significa un momento de celebración espectacular. Siempre hago hincapié en que Los Cadillacs tienen una forma muy amorosa de hacer las cosas, y esa noche se transmitió. Estábamos público y banda unidos por una misma situación”, explicó.

Florian se presentará el 14 de noviembre en la Ciudad de México en el Bajo Circuito, un día después en Puebla en el Bar 1940, así como el 17 de noviembre en Mérida en el Festival Soñarte. “Es una gira llena de novedades para mí, porque en Ciudad de México ya toqué, pero nunca con la banda, y en Puebla y Mérida no, así que todas son primeras veces”, concluyó, añadiendo que estrenará nuevas canciones durante el recorrido.