Filippa Giordano y Daniel Boaventura, cómplices unidos por la música en el escenario

Para Filippa Giordano y Daniel Boaventura, la música es un elemento indispensable para el ser humano. “Es nuestra vida, es lo que nos alegra en momentos de tristeza, que nos inspira en momentos de amor o de algo que nos marca, es como un perfume que te despierta recuerdos”, describe Daniel.

La italiana, por su parte, afirmó que si alguien le quitara la música de su vida, sería “como si de pronto me apagaran el sol, habría una oscuridad, no vería a colores, sería como una vida sin sal”.

Sentados en el lobby del histórico Hotel Geneve de la Ciudad de México, y rodeados de obras de arte y un teléfono que contiene una grabación con la voz de Porfirio Díaz, ambos hablan con El Sol de México sobre este amor por su profesión, que los llevó a emprender una aventura musical en el concepto “Cómplices”, con el cual ofrecerán tres shows en México.

La soprano adelantó que este concierto será como “una película de romance”, donde el público verá “a dos personajes viviendo un poco de todo, acción romance, todo”. Asimismo, asegura que será una experiencia completa para los espectadores, e incluso están colaborando con un director de cine y un coreógrafo, para brindar un espectáculo musical y visual.

Detallan que el proyecto data de diez años atrás, cuando ella fue invitada a la grabación de un DVD de Daniel Boaventura, en el cual interpretó dos canciones. Desde ese momento se percataron de la complicidad que existía entre ambos, y las similitudes que compartían en cuanto a gustos musicales y en términos de buscar la excelencia en el escenario.

“Quedé impresionado con su cualidad vocal y su currículum”, explicó Daniel. “Lo que más me impresionó es la facilidad con que trabajamos, no es tan sencillo encontrar a una artista con quien tengas facilidad de exponer sus opiniones y recibir críticas, y eso lo hacemos de manera muy natural”.

Filippa aclaró que el repertorio que ella presentará no incluye nada de ópera, género que la lanzó a la fama, ya que optó por interpretar canciones populares como “Yo no te pido la luna”, “Gloria”, “Será porque te amo”, así como temas disco de artistas como Glorya Gaynor, Barry White, y Earth, Wind & Fire.

Una mancuerna a largo plazo

Previo a los shows, lanzarán un dueto de la canción “Love is in the Air”, la cual aseguran está diseñada para interpretarse entre dos personas. Ambos externaron su deseo de que estos sean los primeros pasos de un largo camino juntos.

Filippa Giordano y Daniel Boaventura. Fotos: Laura Olvera / El Sol de México

“Hay planes de hacer algo nuevo, esto se transforma y se cambia cada momento, Podría llegar un momento más maduro, esto va a inspirar algo que podríamos poner en plataformas”, dijo Daniel.

El intérprete de “Perhaps, Perhaps, Perhaps” agregó que en los momentos que han compartido se han percatado de que “uno protege al otro en el escenario, y sabíamos que podíamos contar con alguien… por ejemplo, para mí saber que tengo a alguien con esta voz y esta técnica, me da tranquilidad”.

Filippa adelantó que el próximo año tendrán más fechas juntos, y afirmó que pese a mantener sus agendas en solitario, ya les cuesta trabajo encontrarse solos en un escenario.

“Ya me aburro con la idea de irme sola al escenario, sí es mucho protagonismo porque todo el tiempo es tu público, pero me divierte este juego de que está mi caballero esperándome, cantamos juntos, esa parte es divertida”, finalizó. “Cómplices” se presentará los días 14 y 29 de noviembre en Puebla e Irapuato, y el 14 de diciembre en Villahermosa, Tabasco.