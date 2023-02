¡A León, Guanajuato Marca Registrada nunca le va a fallar!

León, Gto. (OEM, Informex).- Como lo hicieron hace algunos meses, Marca Registrada nuevamente logró tener una gran convocatoria, sin importar que fuera martes, más de 7 mil personas esperaron más de horas de retraso para verlos en vivo y a todo color.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Esclavas de oro, mariconeras, ropa tipo buchona, invadieron el recinto ferial, tiempo sobró para escoger que beber, era martes de fiesta, todos los sabían

VUELAN DE NOCHE

Poco a poco su staff comenzó a llegar al recinto, la banda Grupo Nuevo Trayecto, llegó como en todas sus fechas a calentar los motores. Mientras el palenque lucía abarrotado, el grupo se encontraba despegando de la Ciudad de México a León, pasadas las 11:00 de la noche, nada estaba escrito…solo se esperaba que llegaran a la Feria de León.

Los que no dejaban de llegar, era gente a todas las zonas, personas con sus trastes se hicieron presentes. El público en su mayoría jóvenes, inyectaron de energía la espera que se tenía programado arrancará a la 1:00 am.

ATERRIZAN

Con el escenario listo y público prendido, la espera terminó a las 12:33 am, cuando las luces se apagaron, su banda tomó sus lugares y Marca Registrada salió corriendo del redondel, en una lluvia de luces, pirotecnia y la ovación de su público.

Fotos: Luis Moreno | El Sol de León

“Primero que nada una disculpa por llegar tarde, ha sido una semana maratónica, el motivo fue que fuimos a recibir este premio (TikTok Awards) y todo es gracias a ustedes, muchas gracias por aguantar casi dos horas, ni nos cambiamos, pero vamos arrancar es un placer estar con ustedes” , dijo Fidel Castro, voz principal, acordeonista y compositor.

Acompañado de Luis Fernando Medina en la batería; Fidel Jiménez en el bajo, y Ángel Mondragón como segunda voz y guitarra, arrancaron la velada.

NUNCA LE VAN A FALLAR A LEÓN

Nuevamente su líder tomó el micrófono: “Como les digo ¡Muchas gracias por entendernos! No quise cancelar en León, Guanajuato yo nunca voy a cancelar a León, en toda mi carrera, se los juro, voy hacer lo que tenga que hacer, pero siempre voy a estar con ustedes”.

De su pantalón sacó un boleto y compartió que una persona le dio un boleto: “y me dice que sí le podía hacer un favor lo que pasa que este boleto lo había comprado su hijo, lamentablemente su hijo falleció y no pudo venir, un saludo hasta el cielo para el fanático que no pudo venir, donde quiera que esté el chavalon siempre lo vamos a querer mucho”.

IMPREGNAN DE SU MARCA

Dado todos los anuncios entre luces y pirotecnia, interpretaron su éxito "Si fuera fácil" provocaron la euforia del público que coreó el tema con gran entusiasmo.

Los de Sinaloa presentaron parte de su show "The Magic Tour 2023", “Pasado pisado”, “El comerciante”, pusieron a bailar desde la primera fila hasta la última grada.

Con el ánimo al tope le siguieron “Así nací”, “Eres mi crush” y “A ti”, demostrando su propia marca con arreglos novedosos y vanguardistas, además de su manera fresca de interpretar, complacieron con “El rescate “y “El doctor”.

TODOS A BAILAR

Fidel avisó que se venían los temas de fiesta, que se preparan para no ir a trabajar y disfrutaran de la noche. “La yaquesita”, “Camarón pelao” y “A donde tan peinada”, se armó la fiesta.

Para ponerle complacer a los despechados “Tragos de amargo licor”, “Dos botellas de mezcal”, “¿Cómo estás tú?”, “Acá entre nos”, les quedaron como anillo al dedo.

El público se entregó por completo durante la participación de Marca Registrada coreando todos sus éxitos pasadas las 2:00 am.

EL DATO