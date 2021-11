Fans de Marco Antonio Solis "El Buki" estallan porque revendedores acaparan boletos

León Gto.- A las afueras de un conocido hotel que se ubica frente a Plaza del Zapato, al mediodía comenzó la venta de boletos para el Buki, sin embargo los revendedores acapararon la mayoría de los accesos, por lo que las personas que esperaban en la fila para obtener sus boletos se mostraron molestos.

En punto de las 12:00 horas, se abrió la taquilla para la venta de boletos físicos de la presentación que tendrá Marco Antonio Solis “El Buki”, este 28 y 29 de enero dentro de la velaria de la Feria Estatal de León 2022.

Marco Antonio Solis es uno de los artistas más esperados en esta edición de la feria y los costos de los boletos fueron revelados un día antes de la venta oficial de los mismos, donde el más económico era de 400 pesos, llegando hasta los 2 mil 700 el más alto.

La mayoría de los leoneses que se formaron en busca de sus boletos, argumentaron que llegaron entre las 10 y 11 de la mañana, sin embargo, a pesar que la fila no era muy larga, al iniciar la venta, los revendedores acapararon los primeros lugares, ya que luego de una hora que se aperturó la taquilla, muchas de las personas que se encontraban formadas tenían la incertidumbre de si iban o no alcanzar a comprar sus accesos.

“Estoy molesto, creo que varia de la gente que está formada ya tenemos un rato aquí y obviamente como en cualquier evento siempre va a ver revendedores, pero no es justo que lleguen por montón y nos hagan esperar 2 o 3 horas, nosotros solo queremos comprar boletos para la familia, solo queremos ver el show y que lleguen esas personas y compren de 10 boletos, no es justo, yo solo quería comprar cuatro boletos”, relató Jesús, quien esperaba en la fila para adquirir sus accesos para el concierto.

Al ver que había una preferencia muy marcada hacía las personas que se encontraban hasta adelante de la fila, muchos de los fanáticos del Buki, decidieron realizar su compra en línea o inclusive esperar un año más para ver a su artista favorito.

“Hay muchos revendedores en la parte de enfrente, está mal por parte de taquilla que no den la fluctuación correcta de gente, porque hay mucha gente formada por lo mismo que no podemos generar la venta en línea y no es correcto que llevamos cierto tiempo y en la parte de enfrente realicen la compra y únicamente se encuentren de aquel lado revendiendo, deberían de tener empatía hacia la gente que estamos formados”, mencionó Mayra quien se encontraba en la fila.