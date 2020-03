Famosas se unen a iniciativa #UnDíaSinNosotras

Las cifras y números rojos en cuanto a la violencia de género que salen a la luz día con día hicieron que se gestara en nuestro país un paro nacional que invita a las mujeres a no salir a las calles hoy. Ante la relevancia de este movimiento, nos dimos a la tarea de entrevistar a hombres y mujeres del espectáculo para saber sus impresiones sobre este importante movimiento.

La actriz Angelique Boyer espera que esta iniciativa sea una lección para las nuevas generaciones:

“Queremos demostrarle a los hombres que nuestra labor es muy importante. Ese día hay que dejar de lado las redes sociales, consumismo y regalarnos un momento para meditar, llenarnos de energía para compartirla entre nosotras, pero también a todos los hombres, no debemos excluirlos. Es un momento para enseñarle cosas nuevas a las generaciones venideras”, dijo la estrella de telenovelas.

Datos obtenidos por la ONG México evalúa, nos dicen que entre julio y diciembre de 2019 el 99.7 por ciento de los casos de violencia sexual contra las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. Ante este miedo a la denuncia, la cantautora Julieta Venegas, le canta a esta revolución, a través de la canción Mujeres, un himno de fuerza y amor por aquellas que se fueron, las que permanecen y las que vendrán:

“Es una canción que habla sobre la violencia de género y también sobre la forma en que las mujeres estamos saliendo a la calle y eso también me parece muy importante, de ahí es que se me hace tan grande lo de hoy, porque es empezar a conectarnos nosotras, admirarnos como mujeres, pararnos y decir: ‘Estamos aquí en este país con un montón de problemáticas, ¿Qué podemos hacer juntas?’. No es una cuestión de radicalizar porque estar a favor del feminismo no es estar a favor del vandalismo”, declaró la intérprete de Limón y sal.

Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de este año 320 mujeres fueron asesinadas, y es por estos números tan alarmantes que el actor Andrés Palacios apoya este llamado.

“Me parece un movimiento perfecto, increíble y necesario, estamos a favor y apoyaremos siempre. ¡El tema de la seguridad tiene que ser inminente!”, sentenció.

En su cuenta oficial de Twitter, la activista, María Salguero, creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México, documento digital que enmarca los feminicidios en nuestro país, de norte a sur y que ha sido consultado más de 90 mil veces, denunció el asesinato de 3 mil 825 mujeres en 2019, lo que significa un incremento del 6 por ciento comparado con 2018, números que alarman a la productora Giselle González.

“Es cuestión de hacer conciencia de que somos una parte fundamental de la sociedad, no somos objetos, somos humanos y merecemos ser tratados como tal. La importancia de esto también reside en valorar el papel que representamos en la sociedad, hay que respetar al ser humano independientemente de su género. ¡Debemos poner un alto a la violencia!”, aseguró.

La Red por los Derechos de la Infancia México (REDIM), arrojó el dato de que 1 de cada 10 feminicidios impacta a niñas y adolescentes con menos de 17 años de edad. Ante estas estadísticas el actor mexicano Diego Luna toma su responsabilidad como figura pública de llamar a la concientización:

“Hablar del paro y hablar de lo que significa nos corresponde a aquellos que tenemos un micrófono, encausar la discusión hacia donde tiene que ir. Ojalá sea un punto de no retorno que signifique un parteaguas en muchos sentidos, yo acompaño y celebro la existencia de este movimiento”, dijo la estrella de Star Wars.

El ruido de este pensamiento, ha permeado más allá de nuestras fronteras, la cantante colombiana Karol G, nombrada La guerrera del género urbano ha puesto en alto en nombre de la mujer con números que resaltan su éxito, contabilizando más de 800 millones de interacciones en Spotify y más de 610 millones de streams con su éxito Tusa, y es por ésta y todas las hazañas que las mujeres son capaces de lograr todos los días, que ella también se suma al movimiento.

“Cuando todas las voces se vuelve una, esa es la única manera de hacerse escuchar. La evolución de pensamiento tiene que venir de todas partes, para que el día de mañana podamos decirle al mundo que toda esa violencia es cosa del pasado”.

Sin duda, la influencia de las celebridades a través de su trabajo y sus palabras, está a punto de transformarse de una cuestión de mero entretenimiento a ser el uno de los impulsos que muevan las masas.

Mujeres mexicanas destacadas en el entretenimiento:

Paty Chapoy (Periodista) responsable de la libre utilización de contenido con créditos.

Yalitza Aparicio (Actriz) primera mujer indígena mexicana en ser nominada al Oscar.

Consuelo Velázquez (Compositora) única mujer mexicana que fue grabada por The Beatles.

Alondra de la Parra (Directora de orquesta) fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas en Nueva York.

Lila Downs (Cantante) responsable de resaltar el folclor y la lucha indígena a través de la música.

Mayes Rubeo (Diseñadora) primera mexicana nominada al Oscar por diseño de Vestuario.

Salma Hayek (Actriz) primera mexicana en entrar al universo cinematográfico de Marvel.

Bianca Marroquín (Actriz) Primera mexicana protagonista de un musical de Broadway con el papel de Roxie Hart en Chicago.

Katy Jurado (Actriz) primera mujer mexicana en ganar un globo de oro.

Tina Galindo (Productora) impulsora más importante del teatro en México.

Natalia Lafourcade (Cantante) promotora de la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho.

Silvia Pinal (Actriz) Diva de la época de oro del cine mexicano

Lupita Jones (Reina de belleza) Primera mexicana en obtener el título de Miss Universo

Eugenia León (Cantante) Ganadora del festival OTI en 1985

Angélica María (Cantante) Intérprete femenina más importante del rock and roll en México