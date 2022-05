Fabiana Márquez innova en la creación de contenido para Instagram El podcast “Aquí no hay quien gane” es un proyecto que muestra la realidad de las relaciones en el que participa la influencer venezolana A cuatro años de llegar a Miami, Estados Unidos, de su natal Venezuela, Fabiana Márquez se ha convertido en una de las influencers más innovadoras de Instagram donde protagoniza el podcast “Aquí no hay quien gane”, el cual presenta una reflexión realista de las dificultades de la vida en pareja.

En compañía de Andrés Rojas, también conocido como @tracterofi, este podcast tiene la particularidad de difundirse a través de Instagram, a diferencia de las producciones regulares que utilizan otras plataformas más convencionales.

“En realidad es como un desahogo, para mí como comunicadora social (trabajar como locutora en Venezuela) era como mi spa, o sea yo entraba a la radio y salía como nueva, renovada, como que dejaba todo ahí”, explicó la influencer, quien paralelamente tiene una marca de ropa de playa y participa en la empresa de marketing digital Proyecto Pro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Rojas (@tracterofi)

El podcast, dijo, es un programa que hacen en pareja para contar absolutamente todo. “Hablamos de nuestras peleas, nuestras intimidades, las relaciones tóxicas desde el punto de vista bueno, llamamos amigos en vivo en el programa, los entrevistamos y los hacemos que saquen la cara real de la relación que muestren realmente sus diferencias y que todos nos sintamos bien porque vivir en pareja no es fácil y todos lo sabemos”, detalló. Señaló que en Miami es muy complicado tener un espacio de radio o en televisión, por lo que a partir de su experiencia como comunicadora en su país natal desarrolló junto con Andrés la idea de crear un podcast donde pudieran desahogarse como pareja.

“Una de las cosas que más me ha frustrado de este país es no poder ejercer mi carrera como yo quisiera, sin embargo cuando llegué a Orlando estuve con algunos medios y me mandaron a animar por acá toda la parte hispana, y estuve con ellos trabajando un tiempo, pero el pago era malísimo, así que no aguanté, no pude aguantar ahí, entonces ya después llegué acá a Miami, y conseguir un programa de radio aquí es super costoso y estar en la televisión pues ya estamos hablando de un proceso bastante largo”, narró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabiana Márquez 🍀 (@fabimarquez21)

Con Andrés, explicó, “nos aferramos a Instagram que es la plataforma de la que vivimos hoy en día y donde facturamos”. “Nos aferramos mucho a manejar todo absolutamente, por Instagram desde los reels hasta este formato que quisimos hacerlo de podcast, donde otras personas las suben en otro tipo de plataformas”, dijo en entrevista.

Por la presencia con la que ya contaban en esta red social, comenzaron a crear pequeñas cápsulas de reels de los prelanzamientos y para las historias, y dejaron en sus feeds los capítulos para que las personas consumieran más el contenido.