Eurovisión llegará a Latinoamérica: busca sede para festival de la canción

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunció este martes que busca sede para celebrar el Festival de la Canción de Eurovisión en Latinomérica.

El festival es producido por Christer Björkman, Anders Lenhoff, Ola Melzig, Peter Settman y Greg Lipstone de Voxovation, también responsables de Eurovisión en Estados Unidos y Canadá, el certamen se celebrará en un país elegido por los mismos realizadores.

De acuerdo con cifras del concurso, Eurovisión 2022 logró más de 75 millones de espectadores en su canal de YouTube, con una mayoría de los países de América Latina, en particular de Argentina, Brasil, Chile y México.

¡Y A MUCHA HONRA! Eurovision Song Contest Latin America is on the way! 🔥😎 pic.twitter.com/H4ib6KsvWw — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 12, 2022

Tras la realización del American Song Contest, de la NBC en Estados Unidos y la próxima edición del Eurovision Song Contest Canada, que se llevará a la cabo en 2023, la expansión del tradicional certamen que ha sido plataforma de artistas como Celine Dion, ABBA, Julio Iglesias, Mocedades o Sergio Dalma, seguirá en América Latina.

“La Unión Europea de Radiodifusión está encantada de trabajar ahora con Voxovation para llevar la emoción y la magia de la Canción de Eurovisión Concurso a América Latina”, dijo Martin Österdahl, supervisor ejecutivo del Concurso de la Canción de Eurovisión. “El formato único de Eurovisión encuentra nuevos fanáticos en todo el mundo cada año y estamos ansiosos por expandir la marca en esta parte del mundo enormemente diversa”, agregó.

"Fans de toda América Latina se han presentado constantemente para la marca Eurovision Song Contest, y Eurovision Song Contest Latin America es la encarnación de esa pasión ferviente, así como una continuación de la amplia visión que nosotros, el equipo de producción, tenemos de Eurovisión como una marca global”, dijeron Peter Settman y Greg Lipstone, ejecutivos de Voxovation.

El festival organizado por la UER es uno de los eventos de música en vivo más grandes del mundo y en su pasada edición de este año reunió a más de 180 millones de personas sintonizando canales de TV y digitales.

Con información de EFE