Estrena Natalia Jiménez México de mi Corazón II

El estado de Guanajuato fue elegido por la cantautora española, Natalia Jiménez, para producir los videos de su nuevo álbum “México de mi Corazón” II” bajo el sello de Sony Music y que sale a la luz el 10 de Septiembre en todas las plataformas digitales.

“Guanajuato es la cuna de la mexicanidad, en Dolores Hidalgo se da el grito de Independencia, así que creo que fue el lugar correcto” dijo la cantautora española en entrevista.

Los municipios de Valle de Santiago, León, Mineral de Pozos, Salvatierra, Jalpa de Cánovas, Cuerámaro y Dolores Hidalgo forman parte del recorrido de la artista quien asegura se enamoró de Guanajuato.

Aqui os comparto un pedacito de #MiEgo junto con @JossFavela💃🏻🤠 Espero les guste tanto como a mí!!!



No se les olvide pre-guardar el álbum!!!https://t.co/DKhBrc6TpD#MexicoDeMiCorazonII pic.twitter.com/4IARe7welW — Natalia Jiménez (@NataliaJimenez) September 8, 2021

Un disco que estaba planeado para septiembre de 2020 y por pandemia se fue retrasando, sin embargo la cantante asegura que valió la pena la espera, pues logró incorporar otras cosas no planeadas, desde el vestuario, fotografía y obviamente incluir canciones inéditas

Joss Favela, Ana Bárbara, Gerardo Ortiz y Banda MS forman parte de la lista de artistas con quienes tiene un Feat.

Será mañana 9 de septiembre el lanzamiento del primer sencillo titulado “Mi Ego” tema escrito por Joss Favela; y que forma parte de 4 canciones inéditas, una de ellas de la autoría de Natalia Jiménez titulada “La Pena” , así como otras de los chicos de la S.

Natalia Jiménez mencionó que en este disco la acompaña el mariachi TGH de Guadalajara, Jalisco y que la acompañarán en sus videos.

Ya podéis ver un poquitito de lo que viene en México de Mi Corazón II, que sale este día 10 de Septiembre! Hagan Pre Save en el link de mi bio! ♥️🇲🇽



Artistas invitados:@anabarbaramusic @BANDA_MS @los2dela_S @JossFavela @gerardoortiznet pic.twitter.com/EM8UrCvC9g — Natalia Jiménez (@NataliaJimenez) September 5, 2021

Hace 2 años Natalia lanzaba el disco que marcó un antes y un después en su carrera. Sorprendió a todos al cambiar de género musical e incorporarse al ranchero, haciendo un hermoso homenaje a la música del país que le dio la oportunidad de hacer una carrera artística y de permitir conocer su gran voz y talento.

La española, agradeció ser comparada con Rocío Dúrcal, sin embargo dijo “son unos zapatos muy grandes de llenar”.

“Se notará en el video todas las cosas hermosas que tiene Guanajuato; pero hay que destacar la calidez de su gente, su comida,todo; en este trabajo tuve la oportunidad hasta de cantinear, todos me han tratado de maravilla” dijo la cantante.

El vestuario estuvo a cargo de Benito Santos, estupendo diseñador y que hizo algo especial para este nuevo material.

En León -uno de los municipios que había visitado al presentarse en el palenque de la feria- eligió precisamente el atrio del templo Expiatorio para grabar junto a Gerardo Ortiz, Joss Favela y Ana Bárbara.

México de mi corazón es una realidad y Natalia Jimenez a través de su cuenta de Facebook nos regala un avance de este espectacular nuevo trabajo audiovisual homenaje a México.

La artista agradeció el apoyo y facilidades que le otorgaron a través de la Secretaría de Turismo de Guanajuato para hacer realidad este proyecto del que está enamorada.

Finalmente al ser cuestionada sobre si fue invitada a asistir al tradicional grito en Dolores Hidalgo aseguro que sí “Ya estoy super invitada y si no , yo veo como me cuelo por ahí, pero el tema de la pandemia me resulta imposible estar este año” contestó