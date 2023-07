Española Malena Gracia quiere impulsar su carrera desde México

Malena Gracia, artista con una trayectoria de 36 años en España, mira a México como el trampolín no sólo para crecer en América Latina como solista, sino también como actriz; luego de haber sido Chica Almodóvar, aspira a ser parte de las telenovelas y series mexicanas.

“México es una tierra que amo, siempre he venido a turistear, pero ahora tengo la espinita clavada, para hacer de este lugar mi centro de trabajo hacia el exterior en Latinoamérica. Aspiro en su momento en radicar en este país”, declara a El Sol de México.

Yo te siento así, es la nueva canción pop dance que Malena Gracia ha colocado en las plataformas de música, un cover ochentero, al que ella ha impregnado su estilo.

“Cada verano coloco nuevas versiones de temas como Yo te siento así”, contó la cantante, quien hizo un viaje a nuestro país donde permaneció un par de semanas con el plan de contactar a gente de la industria musical, “para decirles mis ideas, a ver si cuadra alguna colaboración”.

Además, “siendo actriz espero lograr un papel en una serie o telenovela mexicana”, confió la española que vislumbra una proyección mundial a partir de las colaboraciones que logre tanto en la música como en la actuación desde México.

La artista madrileña está en un punto de equilibrio que lo mismo cuida su faceta de cantante que la faceta de actriz, “en ambas me desenvuelvo como pez en el agua. En la música mis grandes logros son los temas dance Loca, Yo soy fuego, Soy la mejor, Despertar y Quiero más, como el hecho de tener mi propia serie en Antena 3”, agregó la también modelo.

Actualmente está en pláticas para su bioserie, de la que quiere ser parte del equipo de guionistas, así como actuar en la etapa que corresponda a su edad actual. “Como todo artista he tenido mis altas y bajas, pero a mí nadie me ha dado nada, todo lo he ganado a pulso, por mi esfuerzo y lo malo en mi profesión es que las mismas cantantes o actrices me han puesto piedritas en el camino. Es lo malo del género, entre nosotras nos atacamos y nos ponemos celosas de lo que le va bien a la otra”, agregó quien en septiembre se unirá al espectáculo de una compañía de ópera y zarzuela en España.