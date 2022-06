Enrique Enn, pintor venezolano, rinde homenaje al rapero Tupac Shakur

El joven pintor venezolano Enrique Enn, reconocido artista callejero, posicionado en 2021 en el top 10 de Google en la categoría de Street Art, ha dado a conocer a través de sus redes sociales su más reciente trabajo. Se trata de la obra Vivimos por la Fe que exalta al fallecido rapero estadounidense Tupac Shakur, uno de los ídolos del artista tachirense.

En dicha obra Enn decidió intervenir tres tablas de patineta de Supreme New York de la pasada colección de Tupac Shakur, donde se muestra el histórico holograma de Tupac en el festival de coachella en el año 2012. Además del tratamiento de color el artista callejero en esta obra quiso destacar la palabra “Fe”, que representa parte del nombre de su próxima colección.

Esta y otras de su nueva colección de obras “Vivimos por fe” se presentarán en Miami en diciembre próximo para el Art basel Miami 2022 titulada.

Dichas obras se han inspirado en un emotivo mensaje que diera el rapero Tupac Shakur el 10 de noviembre de 1995 por MTV en el que habló sobre su relación con Dios. En este el intérprete dejó saber a sus fans que durante sus peores momentos su fe en Dios lo mantuvo en pie, al tiempo que afirmó que “quiero que Él (Dios) sepa que no soy ningún punk, y no soy de corazón blando, que cuando todo salga mal voy a estar como “oh ya no creo en Dios” creo en Dios todo el tiempo, todos los días, todo el día, bueno y malo”.

Un excelente año para Enrique Enn

Enrique Enn ha tenido gran exposición durante este año luego de haber colaborado con Supreme New York y Lamborghini, así como haber trabajado con el futbolista mexicano Rodolfo Pizarro y Bad Bunny realizando el gráfico para la Canción Pa’ Ti en 2016.

Actualmente sus obras se encuentran en la tienda 305 Kicks en Miami, Florida. Una de las tiendas más importantes de la ciudad, visitada frecuentemente por David Beckham, Vinicius Jr, Mora, Eladio Carrión y más celebridades.