Abril Schreiber disfruta su personaje de Mariana en “Amor dividido”

Irapuato, Gto.- Abril Schreiber, quien dio vida a Mariana en la telenovela “Amor dividido” comentó que su personaje le deja mucho aprendizaje y lo considera un 'regalazo de la vida'.

La actriz venezolana quien comparte créditos con un elenco estelar que encabezan Gabriel Soto, Eva Cedeño, Andrés Palacios e Irina Baeva platicó en entrevista telefónica con El Sol de Irapuato que su personaje desde el principio fue muy bien recibido y que la respuesta de la gente siempre ha sido muy buena.

Al abordar el tema de su personaje de 'Marina' comentó que le puede dar lecciones a la gente desde no juzgar hasta permitirse equivocarse, tener segundas oportunidades en la vida, es un personaje lleno de moraleja.

Acerca de cómo le fue en “Amor dividido”, Abril señaló que le fue de lo mejor, le deja todo maravilloso, pura ganancia, amigos y compañeros divinos, porque fue una gran experiencia y se queda con una impresión buena y positiva de Televisa.

“Con esta gran historia nos fue súper bien, de inmediato se siente el buen trabajo y se ve reflejado en la pantalla, el respeto entre todos, la buena vibra trasciende y por eso le fue tan bien al proyecto”.

Del aprendizaje que le deja 'Mariana', la actriz resaltó que fue una lección de no juzgar, porque los personajes no son lo que parecen, es una lección de dejarse sorprender por la gente, de segundas oportunidades, la vida no es solamente una decisión que se toma, ya sea irse del país, tomar un trabajo por otro, casarse, divorciarse, esa es la lección que nada es definitivo.

Después de meses de grabación de “Amor divido” y a poco tiempo de concluir esta interesante trama que se transmite de lunes a viernes por el canal de las estrellas a las 18:30 horas, la actriz venezolana dijo que vale la pena ver el melodrama, que no se lo pierdan, porque el final le sorprenderá al público.

Sobre la calidez de los mexicano resaltó “el público ha sido amoroso, leo todos los comentarios que me ponen, me dejan puras positivas, son muy lindos, ha sido una bendición trabajar aquí, estoy enamorada de este bello país, la gente es amable, me abrieron el corazón, me siento bienvenida, me han tratado de lo mejor, me siento en mi hogar”.

De sus próximos planes la actriz que tiene viviendo cuatro años en tierra azteca adelantó que ya tiene un proyecto de trabajo pero hasta finales del año.

Al finalizar la entrevista Abril Schreiber se despidió con el siguiente mensaje: “A los lectores de El Sol de Irapuato y a todo Guanajuato les mando un beso enorme, gracias por el apoyo, sigan viendo el proyecto hasta el final, es una telenovela hermosa, que los sorprenderá y mil gracias por abrirnos las puertas de sus casas”.