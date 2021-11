Empieza la fiesta con Adrien Brandeis

Con una propuesta de jazz colorido y ritmos latinos, el pianista y compositor francés Adrien Brandeis abrió el Festival Internacional de Jazz 2021, en su edición XX, en el Teatro de la Ciudad de Irapuato.









Un concierto con sabor latino, producto de influencias y experiencias con la música afrocaribeña. Su apego a la música latina, enriquecen su forma de tocar el piano y cautivar al público con cada una de sus interpretaciones, las cuales fueron acompañadas por cuatro músicos en escena.









Esa noche en el festival de jazz en Irapuato, Adrien Brandeis deleitó con su composiciones a los presentes que acudieron a este recinto cultural con su música de su más reciente producción discográfica “Encuentros” abriendo esta presentación con los temas Mantodea, posteriormente Prelude to Agonda, Suave, Never Know, Elixir, Cha – Cha París, Textires entre otros éxitos.









Acompañado de Giliard Lopes en el bajo, José Carlos Loria Triay en la batería y Roberto Vizcaíno en las percusiones hicieron de este concierto algo único. En cada una de las composiciones musicales y la fusión de ritmos y sonidos lograron un concierto versátil, que contagio al público.

Un recorrido musical por sus éxitos, sin dejar de lado su nueva producción fueron aplaudidas en la primera noche de Jazz.









Esta noche la directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, Atala Solorio, acompañada de la directora del DIF, Valeria Alfaro, inauguraron el XX Festival de Jazz en Irapuato y al finalizar entregaron un reconocimiento al artista francés.









Atala Solorio recordó el gran trabajo del multipremiado Adrien Brandeis, quien se encuentra de gira por México; fue en 2017 que produjo y lanzó su primer álbum "Euforia", que tuvo gran reconocimiento y éxito internacional luego de ser galardonado con el prestigioso premio Letter One Rising Stars Jazz Award 2018.









Este galardón premia al mejor artista joven de jazz europeo del año y le permite compartir su música en los mayores escenarios europeos como: Nice Jazz Festival, Umbria Jazz Festival, Leopolis Jazz Festival, Love Supreme Jazz Festival, Heineken Jazzaldia Festival, Kongsberg Jazz Festival, JazzOpen Stuttgart.













Además de destacadas participaciones en América y Asia, dejando huella en cada una de sus presentaciones