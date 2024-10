Emilio Portes incursiona en la comedia con El precio de educarlos

La nueva cinta de Emilio Portes refleja el momento en el que los hijos de un matrimonio crecen, toman su propio camino, y olvidan a sus padres, mientras que estos buscan la manera de juntar nuevamente a su familia.

“El precio de educarlos”, protagonizada por Angélica Aragón, Joaquín Cosío, Ianis Guerrero y Michelle Rodríguez, presenta a los hijos de un matrimonio que al enterarse que sus padres han ganado la Lotería, regresan a casa. Aunque en realidad, el premio no existe.

“Es una película divertida que habla de lo más importante para nosotros los mexicanos que es la familia, cómo estos padres tienen que aprender a dejar que sus hijos vuelen y cómo vivir este proceso cuando ya no estás en casa de tus papás, eres independiente y toda esta reorganización familiar, cómo muestras cariño a los padres, pero también por lo que tú quieres construir como persona”, afirmó Ianis Guerrero en entrevista.

La cinta en la primera comedia familiar de Emilio Portes, conocido por filmes de terror como “Belzebuth” y farsas como “Pastorela” o “Conozca la cabeza de Juan Pérez”.

“Estos personajes no son perfectos, cometen errores y darse cuenta de eso es también crecer, madurar, pero a pesar de los errores, ¿qué nos une como personas?, pues el cariño o amor que nos tenemos y encontramos un equilibrio entre ambas partes”, agregó Ianis.

“También la película te invita a darte cuenta que tú mismo estás siendo un poco abusivo con tus papás pidiéndoles cosas que ya no deberías, que también no nada más puede ser cuestión económica, mientras que para el lado de los padres es cómo haces una reestructuración de tu vida cuando tus hijos ya están grande para que ninguna de las dos partes se sienta traicionada”, sostuvo.

Una lección como padre

Luego de participar en este largometraje, Joaquín Cosío aprendió sobre los límites de los padres hacia los hijos y que, en vez de ser impositivos, encuentren una mejor forma para enseñarle a crecer de manera exitosa.

“Tengo un hijo pequeño de 12 años, y esa labor de estar constantemente intentando enseñarle, tiene que ver más con que quieres que le vaya lo mejor manera posible, pero de pronto resulta que hasta eres absorbente o incómodo para ellos; tenemos que aprender a darles un margen de movimiento de independencia donde ellos mismos puedan aprender a decidir, a tomar las mejores decisiones para su futuro”, concluyó el actor.

“El precio de educarlos” se estrenará este 18 de octubre a través de la plataforma Max.