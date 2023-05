El último vagón: cuando un ferrocarril se convierte en una escuela

Adriana Barraza define a Ernesto Contreras como un director que resalta el carácter humano de los individuos en sus películas, y en esta ocasión ambos hicieron mancuerna para retratar la realidad de los docentes en las comunidades indígenas.

"Ernesto refleja esta realidad, pero siempre mostrando lo mejor del ser humano, para después simple y sencillamente, no como una película panfletaria o de denuncia, mostrar la situación del personaje. No sólo en México, hay muchos lugares en los que los maestros enfrentan las mismas condiciones", señala la actriz en entrevista.

La cinta está basada en una novela homónima de Ángeles Doñate, y sigue los pasos de Ikal (Kaarlo Isaac), un pequeño que, junto con sus padres, va de pueblo en pueblo a bordo de un tren, hasta que llega a una comunidad que les abre los brazos.

Ahí se encuentra con la maestra Georgina (Barraza), quien lo invita a sumarse a su escuela ubicada en un vagón abandonado, y poco a poco despierta en él la curiosidad por aprender.

"Desde mi punto de vista es importante mostrar el entorno de Ikal, si no viéramos cuál es su realidad, no podríamos sentirnos tan comprometidos con él", agrega la actriz. "Podemos entender su necesidad y la situación por la que no ha tenido oportunidad de aprender a leer".

En tanto, el director Ernesto Contreras subrayó que su objetivo es hablar sobre la fortaleza de ambas partes, tanto de la profesora que pese a las limitaciones que tiene no deja su vocación, como de los niños que se sienten ávidos de aprender cosas nuevas.

Para él personalmente fue una historia muy cercana, pues varias mujeres de su familia se dedicaban a la docencia, y de alguna manera ver la dedicación que imprimían en su trabajo lo inspiró para construir al personaje.

"Vengo de una familia de maestras, mi abuela materna, mi madre, una tía. Vi los sacrificios que llegan a hacer, como ir a lugares remotos, ir al rancho donde tal vez no había carretera, o hay que cruzar un río, la película es un tributo a todos esos héroes anónimos que a veces se nos olvida que han estado en nuestras vidas".

APRENDEN DE LOS NUEVOS TALENTOS

Además del protagonista, el elenco infantil está complementado por Frida Sofía Cruz (Valeria), Ikal Paredes (El Tuerto) y Diego Montessoro (Chico). Estos dos últimos son originarios de Tlaxcala, y debutan en el mundo actoral con este proyecto.

Contreras apuntó que tenerlos en su elenco fue muy enriquecedor para la película, pues, además, lo llevó a él mismo a enfocar su trabajo a una dirección que les permitiera trabajar en conjunto.

"Fue una experiencia nueva entender cómo me debía dirigir a ellos como profesionales y cómo establecer una dinámica y una mística. Los cuatro niños llenaban de energía, de pasión el set, y por ende ahora la pantalla", contó.

Por su parte, Adriana Barraza comentó que para ella fue un recordatorio del respeto que se debe tener al set, y calificó como una gran experiencia el ver su profesión como artista a través de los ojos de esos niños.

"Uno no tiene que perder la inocencia del escenario y la disciplina. Los cuatro niños actores como profesionales son muy disciplinados. No quiere decir que se tenga que perder esa ilusión de decir un texto por primera vez, fue delicioso", finalizó.

El "Último Vagón" se estrena este 26 de mayo en la plataforma Netflix, es apta para todo público.