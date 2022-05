El regalo de Karol G a fan que no iba a su concierto

La cantante colombia Karol G, ha dado de que hablar en las últimas semanas por las indirectas que expresa a través de redes sociales sobre su ex pareja Anuel AA y su nueva conquista Yailin La más Viral.

Pero esta vez la intérprete de “Tusa” dejó ver que se preocupa por sus fans y es que uno de ellos expresó a través de redes sociales que dio prioridad a un tema importante de su vida, pese a que Karol G es una de sus cantantes favoritas.

El “Bichota Tour” ofreció dos conciertos en Bogotá donde uno de sus seguidores tenía la ilusión de verla en vivo, pero prefirió pagar sus estudios en lugar de comprar los boletos, por lo que la cantante se los obsequió.

Sebastián usó Twitter para compartir la difícil decisión, “Tenía que escoger entre una maestría o ir al concierto de ‘Bichota tour’ y este fue el consejo de mi mamá. Espero que la vida me dé para cumplirle a mi madre para ir a ver a Karol G”, escribió.

Escogiste súper bien !!! Todo tiene su tiempo y su prioridad … 🤔 que tal que Karol G vea tu tweet, y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tú mamá ??? No se … yo aquí pensando 💭 Revisa tu DM a ver

Mensaje que se viralizó en la web, pues el joven también compartió las capturas de pantalla de la recomendación de su progenitora: “Papi, ojo que tus sueños no están puestos en un concierto... a la próxima vas. Un hombre tan exitoso como tú no se debe afectar por algo tan banal”.

La dueña de éxitos como “Mamii”, “El makinón” y “200 copas” se enteró de esta historia y lo felicitó por la decisión, además de darle una sorpresa que seguramente nadie esperaba.

Solo puedo decir que:@karolg es luz ✨💜





“Escogiste súper bien!!! Todo tiene su tiempo y su prioridad … Que tal que Karol G vea tu tweet y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tú mamá ??? No sé … yo aquí pensando. Revisa tu DM a ver”.

Ante la sorpresa del gesto, Sebastián volvió a twittear que su mamá no creía, pero estaba seguro de que dará lo mejor en el concierto y que el logro era por los dos: “No soy lo que soy si no es por ella”.

Ahora si, ¿quien me dice que no soy todx unx BICHOTA?

Yo soy bichota,

Tu eres bichota ✨



La respuesta se hizo viral ya que los internautas reaccionaron ante la respuesta de Karol Gy se manifestaron de todas las formas posibles.