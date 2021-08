El colombiano Chelo Ramírez triunfa con El Experto

Previo a su gira por México en septiembre, el colombiano Chelo Ramírez lanza El experto, con Mike La Sensa y Genery Boy, con el que espera rebasar los dos millones 700 mil visitas que alcanzó su primer sencillo virtual, Suerte, en YouTube.

El artista de Medellín, interpreta su cuarto sencillo en sonido regional mexicano, mezclando la música popular de su tierra, “una letra que aborda una historia real de amor que pasó, donde se describe la queja de una jovencita despechada al ser dejada por su novio”, dice en entrevista.

Gossip Con su música, Ceci Bastida retrata las historias de la frontera norte

En las plataformas digitales está con Suerte, Sírvanme otro, Hoy me arrepiento y ahora El experto, que conformarán su álbum debut en México, donde “el mercado me significa todo, es muy importante. Primero por las raíces musicales de las que nosotros luchamos por seguir explotando en el género; segundo porque son un público maravilloso, siempre ha sido y será uno de los países más importantes de la industria musical latina".

Chelo Ramírez está consciente que la presencia física en México es imprescindible para promocionar su música, sin embargo, a causa de la pandemia no ha podido ver de cerca a sus seguidores aquí. “Estar en México me lo ha impedido la pandemia y no por esto, me he quedado cruzado de brazos. El viernes 6 estrené El experto y tengo fe que pronto con el favor de Dios, me encuentre entre ustedes”.

Más que feliz está porque Suerte, “es la canción de lanzamiento de mi álbum que al estar en el Top 50 de las más escuchadas y vistas, se viralizó alcanzando dos millones 700 mil visitas en YouTube. Es un gran logro que tengo en mi carrera. Marqué tendencia en las plataformas lo cual es un buen augurio para mí. El mensaje más importante de este tema es que la soledad que se vive en todo el mundo, por no poder salir a socializar o viajar, se puede amortiguar con la música, ayuda a calmar la pena del encierro y reactivar la energía personal".