Dua Lipa disfruta de sandía con chile en polvo al puro estilo mexicano

León, Gto.- Con menos de 50 pesos la cantante inglesa Dua Lipa, da una cátedra que para disfrutar la vida no se necesita de muchos lujos y nos enseña que con una rebanada de sandía acompañada de chile tajín y se reinicia la vida.

La locura en redes sociales inició cuando la propia cantante, subió una historia a su cuenta de Instagram en donde se le ve degustando de una jugosa sandía, pero eso no fue lo que más llamó la atención que le dio un toque de sabor con chile Tajín, lo que provocó que dejara pasmados a sus seguidores mexicanos y en cuestión de minutos se volvió tendencia.

En la historia se ve como tras guiñar a la cámara y le agrega polvito a su rebanada de fruta, para después morderla sin hacer gesticulaciones, no se quejó ni por lo picoso o la acidez, lo cual demuestra que no era la primera vez que lo come.

Esta acción por supuesto, tuvo bastantes reacciones en redes sociales, tanto el nombre de la artista como el de la marca del chilito en polvo, se hicieron tendencia debido a la euforia que causó ver a la estrella de pop degustando del chile tajín, que no es más que una mezcla de chile, limón y sal de mar; muy popular entre los mexicanos.

Dua Lipa via Instagram Stories! pic.twitter.com/FA5QT3iJxC — Dua Lipa News (@dlipanews) August 15, 2022

“Hermana ya eres mexicana”, fue el título que se llevó Dua Lipa tras enseñar cómo se come sandía al puro estilo mexicano.

“¿Podré conquistar a Dua Lipa con un fan pack de tajín?”; “Jajaja Dua lipa comiendo Tajín es lo mejor que podrán ver hoy”; “Le puso Tajín Dua Lipa Méxicana” y “El mejor comercial para tajín Mi Dua Lipa, sabe cómo disfrutar la vida, cuando venga a México espero que alguien le invite un elote con chile que sí pica”, expresaron los usuarios de Twitter.

Para verla en el escenario la cantante tendrá dos fechas en México, la primera será el 21 de septiembre de 2022 en la Ciudad de México y el 23 del mismo mes cuando se presente en Monterrey.