Draking: Conoce todo sobre Diego Pereira Hornes

Diego Pereira mejor conocido como de Draking, es un Streamer y creador de contenido que se enfoca principalmente en videos de FIFA para la plataforma YouTube. En este artículo te contamos quién es Draking y cómo llego hasta donde está ahora.

Draking comenzó a crear contenido para YouTube desde el 2015 probando con varios videojuegos como Call of Duty Black Ops 3, Need for Speed y Quantum Break; finalmente notó que en FIFA 16 tenía un alcance mayor, por lo que se enfocó en crear contenido sobre este videojuego.

Con un camino claro al concentrarse en crear contenido sobre FIFA 2017 comenzó a crear series de contenido en YouTube como “los jugadores más caros de FIFA 17” y “los jugadores más baratos”, llevándolo a crecer y abrirse un lugar en esta plataforma.

Diego Pereira Hornes nació el 11 de marzo de 1990 en Montevideo Uruguay, graduándose de Analista en Logística Internacional y Empresarial en UNIT (Instituto Nacional de Normas Uruguayas) en el 2011; posteriormente estudio la carrera de Analista en Comercio Exterior en la Universidad ORT Uruguay en el 2013. Diego trabajó para varias empresas, decidiendo dejar su trabajo para dedicarse enteramente a las redes sociales, cuando se le negó un permiso para viajar durante sus vacaciones.

Los padres de Diego son Margarita Hornes y Walter Pereira y los considera un pilar fundamental en todos sus logros, quienes le inculcaron el respeto y el trabajo duro. Draking es sumamente ordenado con su trabajo, determinado y ambicioso cualidades que lo han llevado a lograr las metas que ha conseguido.

Draking siempre fue un amante del fútbol, deporte que practicaba desde muy joven ocupando principalmente la posición de extremo derecho. Como fanático del soccer, siempre fue seguidor del fútbol europeo siendo hincha del Real Madrid y el Manchester United.

En el mundo de los videojuegos comenzó a muy temprana edad con la PlayStation 1, consola que le encanta, ya que la siguió teniendo en su colección cada una de ellas, hasta la versión PlayStation 5, su actual herramienta de trabajo. Sus juegos favoritos en la adolescencia fue Crash Bandicoot, Mortal Combat y Pro Revolution Soccer, quien diría que hoy sería uno de los máximos referentes del juego competencia.

Como creador de contenido comenzó en el 2015 a manera de hobby, siguiendo a importantes Game Players como Auronplay, El Rubius, DjMaRiiO. En su camino comenzó a crear contenido de juegos muy variados, dándose cuenta que no tenía éxito, hasta que finalmente notó un aumento en sus visitas cuando subía contenido de FIFA, eligiendo este videojuego como su pilar de contenido.

El canal de Diego pasó por un primer nombre “Drake’s Channel”, nombre que finalmente cambió por el que conocemos actualmente, debido a la presión de un sello discográfico que le pedía cambiar su nombre para evitar problemas legales. Gracias a esto Diego decidió nombrar a su canal Draking y finalmente obtuvo la verificación de YouTube y la placa al llegar a los 100,000 seguidores.

Diego es reconocido por ser el primer canal de FIFA en Uruguay en alcanzar los 100,000 suscriptores, actualmente es el creador de FIFA más grande de Uruguay con 116,000 suscriptores y en Tik Tok se ha ganado una gran cantidad de reconocimiento con un total de 228,000 seguidores.

El éxito de Diego en redes sociales lo ha llevado a ser una referencia en la creación de contenido, siendo embajador de marcas como Trust Gaming LATAM, Monster Energy en Uruguay, además de ser creador de contenido internacional del equipo de eSports del futbolista Miguel Layún (19eSports).