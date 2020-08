Disney+ llega con un año de retraso a México

Estrenos simultáneos con Estados Unidos y un amplio catálago exclusivo entre otros materiales, ingtegran la oferta de Disney+, informó la empresa en un comunicado.

“La propuesta será complementada con una robusta oferta de series y películas originales de Disney+, un sello de producción propia, con una variedad de títulos que podrán ser vistos sólo en nuestra plataforma, así como contenidos originales producidos localmente en varios países de la región”, explicó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America en el anuncio.

Entre los estrenos simultáneo con Estados Unidos, estarán las nuevas producciones de Marvel, como Falcon y el Soldado del invierno, prevista para finales de 2020, o la serie de Loki, ambas ambientadas tras los hechos ocurridos en Avengers: Endgame; así como Wanda vision, serie de comedia con Elizabeth Olsen que llegará para este año.

Estarán disponibles los títulos del Universo Marvel como Iron-Man, Thor, Spider-Man, Dr. Strange y la saga de Avengers.

Disney+ también ofrecerá su catálogo de Estados Unidos, donde destaca la serie The Mandalorian, que tendrá disponible su primera temporada y los nuevos episodios por estrenarse este año. Además de los spin off de la saga como Han Solo o Rogue one.

También tendrá disponible el especial en vivo de Hamilton, la obra musical de Broadway de Lin Manuel-Miranda que estrenó en julio con una gran recepción de la crítica.

Títulos animados de Walt Disney, clásicos del séptimo arte y filmes live action, también integran la oferta, a la que se sumarán los clásicos de Pixar: Up, Monsters Inc., Wall-E, Coco, Buscando a Nemo y la saga de películas de Toy story.