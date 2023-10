Disfruta de la fama, pero le pesa: Wendy Guevara estrena su reality

Luego de haber triunfado en el reality La casa de los famosos México, la vida de Wendy Guevara cambió totalmente. Aunque ya gozaba de fama gracias a un video que se viralizó en internet, y por el que se ganó junto con sus amigas el mote de Las Perdidas, ahora su vida ya es totalmente pública, cada minuto de su día posa para alguna foto con un fan o recibe críticas o comentarios de apoyo por parte de aquellos que están pendientes de todo lo que hace.

Aunque reconoce que disfruta mucho el éxito que ha tenido tanto en redes sociales como el cariño que se ganó del público gracias al programa transmitido por Televisa durante más de dos meses, sí acepta que la fama ha sido una carga, sobre todo por no poder realizar ciertas cosas que disfruta y de las que ahora se tiene que cuidar mucho más.

Puede interesarte: Ahora a la casa de Thalía: Wendy Guevara recibe invitación para visitar a la cantante en EU

“Sí me pesa un poquito (la fama) porque ahorita estoy trabajando mucho, tengo 31 fechas dentro de la República Mexicana, con mis amigas Kimberly y Paola (en el tour Resulta y resalta), otras yo sola, pero con todo esto (su participación en el reality), se hizo más fuerte, y ahorita no puedo hacer muchas cosas en la calle, porque si ando haciendo cosillas malas con un chavo o algo, luego luego se ve todo y me andan grabando, entonces trato de hacer todo eso en mi casa, solita, pero ahorita ni a mi casa he podido ir”, afirmó Guevara en entrevista con El Sol de México.

La influencer de 30 años siempre ha dicho que no se considera un modelo a seguir, pero eso no la exime de querer compartir buenos mensajes, uno de ellos es siempre ver el lado positivo de las cosas, no dejarse tirar por cualquier adversidad que se presente en la vida.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Quiero dejar huella, quisiera que me recordaran como esta chica que, a pesar de lo que viví, porque muchas chicas trans han vivido cosas hasta más fuertes que yo, eso sí lo reconozco, pero a pesar de los golpes, sigo viendo la vida como algo bonito, donde podemos ser felices y podemos hacer muchas cosas.

“Sobre todo no tenerle rencor a nadie de nuestro pasado y mucho menos reprocharle a la vida lo que hemos sufrido o por cosas que no nos han gustado, ese es el único mensaje que quiero dejar, que, aún después de la tormenta sale el sol y siempre podemos ser felices, mientras nos lo propongamos”, aseguró Guevara.

Ese tipo de mensajes serán algunos de los que comparta en su nuevo reality Wendy, perdida pero famosa, mismo que estrenará este 5 de octubre a través de la plataforma ViX+.

El proyecto está integrado por 13 episodios, en los que se explorará mucho más de la vida de la joven. Familia, amigos, los comentarios negativos que recibe, los positivos y dará respuesta a todas esas dudas que el público pudiera tener respecto a su comportamiento cotidiano.

“La verdad es una bendición esto que me está pasando, todo es gracias al público, a la gente, a esos 18 millones de votos que tuve y que me hicieron ganadora en La Casa de los famosos, ahora gracias a todo eso y a la gente tengo este proyecto mío.

Wendy Guevara estrena su reality / Romina Solis | El Sol de México

“En este reality me conocerán mucho más, conocerán a mi familia, amigas, amigos, lo que me gusta, lo que no, muchas cosas que van más íntimamente”, aseguró.

¿PORQUÉ RECHAZÓ A JUAN OSORIO?

Durante su estancia en LCDLFM, el productor Juan Osorio invitó a Wendy a trabajar en su nuevo melodrama al lado de Nicola Porcella, con quien afianzó una gran amistad, sin embargo, su participación no será posible, no por cuestiones de ella ni de su mánager, sino por decisiones de la empresa.

“Eso decidieron los ejecutivos de Televisa, ellos me dicen que me darán otro proyecto, como con ellos firmé, ellos son los que me tienen que decir qué hacer dentro de la televisora. Quiero aclarar que lo que haga dentro de las plataformas, las redes sociales y campañas de publicidad, eso es mío y de mi representante, porque andaban diciendo que (Televisa) me quiere manejar mis redes sociales y pues no.

“No voy a poder hacer la telenovela, yo con todo gusto quisiera hacerla y más porque me hubiera besuqueado al Nicola, pero ni modo, ahora me tocó andar solilla en este reality a través de ViX”, expresó.

Wendy aseguró que hace caso omiso a las críticas, los comentarios y polémicas en los que se ha visto envuelta, como los enfrentamientos con Gustavo Adolfo Infante, Karla Sofía Gascón y Libertad Palomo

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Si tú piensas mal atraes lo malo y como yo siempre, desde que estuve dentro de la casa pensé positivo pues atraigo cosas buenas”, enfatizó.

Finalmente, Wendy continuará con su tour Resulta y resalta a lo largo de la República, espectáculo que espera presentar próximamente en Estados Unidos.