Diego Torres renueva su sonido

“Desde que nací que no sentía un estrés tan grande”, dice Diego Torres. Su expresión viene al recordar lo que vivió mientras cantaba frente a la orquesta Filarmónica Joven de Colombia compuesta por 160 músicos y el Coro de Misi con 10 voces.

“Cantar con una filarmónica atrás es como estar en una nave especial: Se te caen los calcetines cuando te paras frente a la orquesta y empiezan a tocar. Creo que es mucho más fuente cantar con una orquesta que con AC/DC”, dice soltando una carcajada que cierra con su característica sonrisa de par en par. “Cuando empiezan a sonar esa cantidad de timbres ¡Wooow! Es algo muy especial. Por eso digo que este es un disco es un sueño cumplido”.

El argentino se refiere a Sinfónico, el álbum donde quedó grabado el show que ofreció en la Arena Movistar de Bogotá en diciembre pasado. Fue ahí que el cantante reversionó algunas canciones como Todo cambia, Hoy es domingo o La grieta para interpretarlas junto a la orquesta.

“Todas las canciones son parte de mi historia, agradezco todo lo que me pasó como cantante. Pero aún siento que estoy como en un viaje de ida, como que no llegué a ningún lado aunque me pasaron un montón de cosas, pero siempre estoy en busca de nuevos desafíos”, dice el tres veces nominado al Latin Grammy.

Sinfónico no es su primer disco en vivo. Diego Torres ya había tenido en 2004 la experiencia de grabar su MTV Unplugged, que sólo en México superó 100 mil copias vendidas y logró darlo a conocer en toda América Latina.

“Ese disco me permitió reordenar mi carrera. Pude hacer nuevas versiones en formatos acústicos, usar cuerdas y poder actualizar su sonido. Fue un disco muy importante en México, donde la gente pudo ordenar todas esas canciones que tenía y creo que Sinfónico también me da esa oportunidad de poder mostrar otro sonido, de poner mi voz al servicio de otra musicalidad”.

Indirectamente, Sinfónico resulta de igual forma una celebración a la vida del cantante que el nueve de marzo próximo celebrará cinco décadas de vida. Éste no será el único aniversario que conmemore en 2021, pues el próximo año se cumple el vigésimo aniversario de Un mundo diferente, álbum de donde se desprendió el exitoso sencillo Color esperanza.

“Yo no sé si 20 años es mucho o nada. Pero realmente miro para atrás y me pone feliz el camino recorrido, por las puertas que la gente me abrió al recibir mis canciones. Nunca pensé que podría provocar cosas buenas con una sola canción y con eso me refiero a brindarle un poco de energía a la gente”, señala.

Esa energía volvió a transmitirla este 2020 al grabar junto a Rubén Blades, Thalía, Camilo, Kany García, Farruko, Leonel García, Dani Martin, Prince Royce y otros artistas una nueva versión de Color esperanza, gracias a la iniciativa de Global Citizen donde los recursos recaudados serían destinados a la Organización Panamericana de la Salud en la lucha contra la Covid-19.

“Para mí fue simbólico hacer esta versión, porque la gente en diferentes países tomó la canción como bandera ante la complicada situación que estábamos viviendo. Esa fue una señal para decir ‘hay que hacer algo con esto’, invitar a un montón de colegas a ser parte de esta canción y mostrar cómo podía ser interpretada en diferentes voces, géneros y viajar a diferentes estilos musicales”.

Si no fuera por la pandemia, Diego Torres realizaría en 2021 dos giras musicales, la primera con su disco Sinfónico donde “la idea era interpretar el disco con diferentes orquestas en cada país”; la segunda con las canciones que formarán su noveno álbum de estudio programado para el próximo año. Pero ya habrá tiempo, dice.

Por ahora, el cantante ofrece este disco donde incluye algunos temas navideños para celebrar las fiestas decembrinas. El video del show en vivo será transmitido hoy a las 21:30 horas de manera simultánea por TNT para América Latina y en HBO Latino para Estados Unidos, además de estar disponible para el país anglo en la plataforma HBO MAX.