Del pop al bolero: Sole Giménez celebra 40 años de inquietudes musicales

Inquieta y curiosa, así se describe la cantautora franco española Sole Giménez, quien celebra 40 años de carrera, la cual considera ha sido “un hermoso recorrido”, que le ha abierto los oídos y los corazones del mundo, desde que en 1983 pasó a formar parte esencial de la icónica agrupación Presuntos Implicados, para luego andar su propio camino.

“Presuntos para mí fue mi escuela por muchas razones. Con ellos aprendí cosas de las que no tenía idea y ahora conozco muy bien. También fue durante mucho tiempo mi casa musical, por lo que creo que tuve mucha suerte.

“La verdad es que estoy muy agradecida con mis compañeros por el recorrido que hicimos juntos. Pero no los echo de menos en el escenario, estoy bien en donde estoy”, confiesa Sole Giménez, quien, en entrevista con El Sol de México se muestra más que nostálgica, contenta y llena de vida.

“Creo que al final todo eso ha sido por un juego y la necesidad de aprender más. Necesito descubrirme en otros registros musicales, necesito no repetirme. A la hora de componer canciones, sí que me he dado cuenta de que, como ellas son un poco producto de lo que me ha pasado en ese momento, también evolucionan conmigo”, dice la cantante sobre su propia evolución musical que la ha llevado a explorar con distintos géneros que van desde la balada hasta el bolero, pero con bastantes contrapuntos de swing y jazz.

“Hemos perdido riqueza emocional”

Sobre la evolución en la forma de hacer y escuchar música, Sole lamenta que lo que más se escucha actualmente sean en su mayoría propuestas que tienden a la simplificación, propiciada principalmente por los algoritmos que recomiendan música a las personas en las plataformas musicales.

“Creo que hemos perdido riqueza emocional en las canciones en general. Y me da un poco de pena, porque yo creo que la música tiene que ser la máxima expresión de sentimientos como el amor. Pero ahora parece que con cuatro palabras todo está dicho, y no es así”, afirma la cantante. Sin embargo, aclara que, esto no significa que no haya buenas propuestas, profundas y diversas, de nueva música, pero lamentablemente queda desconocida por la mayoría del público.

“A mi parecer la industria ha hecho demasiado caso al algoritmo, y el algoritmo simplifica, tanto en letras como en ritmos e incluso acordes. Si tú le pides al algoritmo que suene una canción que tenga más 16 acordes en vez de sólo ocho, la echa para atrás”, agrega.

Concierto para celebrar

Para la celebración de este 40 aniversario en nuestro país tiene preparada una serie de conciertos, entre ellos una velada especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 15 de noviembre, en el que interpretará varias de canciones de su autoría, tanto de su periodo con Presuntos Implicados, como en su era de solista, que inició en 2006.

Además de estos temas, hay uno que está presente en su más reciente disco compilatorio “¡Celebración! 40 Aniversario”, grabado en vivo en el Palau De Les Arts de Barcelona, que, dice Sole, “es la última canción” que escribió Armando Manzanero, titulada “Te espero”.

“Esta tiene que ser una celebración que se ha pensado para el público, aunque también ha sido un gusto el poderme volver a encontrar con canciones que son para mí como viejas amigas”, finaliza.