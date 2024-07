¿De qué trata y qué se ha dicho de "Malinche", el musical de Nacho Cano?

Anunciado por su autor como “una oda al mestizaje”, el musical “Malinche”, de Nacho Cano se presentó antes de su estreno, en septiembre de 2022, como una obra centrada en el personaje de origen azteca, y su “historia de amor” con el conquistador español Hernán Cortés.

El ex integrante de Mecano trabajó durante más de una década en esta súper producción que tiene elementos como una pirámide con cien cráneos o actos acuáticos y música original.

Según notas de producción, la trama expone el nacimiento del mestizaje y narra la vida de Malinche, “una mujer extraordinaria que navegó entre dos mundos y actuó como mediadora entre dos culturas al borde del conflicto. En este contexto, florece un amor que simboliza la unión entre México y España, dos pueblos hermanos”. Gossip Detienen al productor Nacho Cano por contratar inmigrantes para musical "Malinche"

Cuando Nacho Cano anunció el estreno del musical, mencionó que “Malinche es la madre del mestizaje y la mujer más importante de la historia de América”.

La segunda temporada en el Recinto Ferial Ifema de Madrid, concluyó el pasado 4 de julio, y el propio Nacho Cano anunció que el musical se presentará en marzo del año próximo en el Frontón México.

Según el sitio de venta de boletos, en estas dos temporadas fue visto por más de 450 mil espectadores y regresará a la cartelera madrileña en septiembre, donde tiene funciones en inglés, y los sábados un concierto de rock, además de experiencias, localidades preferentes y otros atractivos.

A principios de este año, se estrenó un concierto sinfónico a cargo de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez, compuesta por inmigrantes venezolanos, bajo la dirección del director español Manuel Jurado.

Severas críticas a Malinche

“Malinche” prometía ser un éxito para Nacho Cano, pero la prensa de España tuvo otra percepción de la puesta en la que el músico trabajó durante más de 10 años.

María Serrano, responsable de Cultura e Historia del periódico “El Debate”, en un texto publicado días antes del estreno, apunta: “Aunque es cierto que rescata la figura de Malinche y muestra cómo los españoles la acogen cuando ve que puede servir a sus intereses –actuar como intérprete frente a Moctezuma–, el argumento de la obra se basa en una sola cosa: la ambición de fray Olmedo (interpretado por el artista drag queen Nacha La Macha), homosexual, burdo, vulgar y con giros de guion superficialmente divertidos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacho Cano (@nachocanooficial)

La periodista señala que la noche de estreno, entre el público se decía, en broma, que debería llamarse “La Macha”, por el protagonismo de la drag en el papel de fray Olmedo.

Julio Bravo, el decano crítico teatral del diario “ABC”, destaca la escenografía, así como las coreografías, el vestuario, y como la música, pero aclara que en la puesta hay “más ruido que nueces”.

El relato se presenta muy desigual, con episodios claramente alargados y un final precipitado, que recurre incluso a la voz en off para contar lo que debería contarse con la acción.

En su texto, publicado el octubre de 2022, Julio Bravo dedica elogiosas líneas a los intérpretes: “destaca la jerarquía de Javier Navares, en el papel de Diego Velázquez de Cuéllar, y las buenas voces de los dos protagonistas, Andrea Bayardo y Adrián Salzedo. Pero el verdadero lujo de la función es el baile preciso y contundente, lleno de calidad, de Jesús Carmona”, este último, en el papel del conquistador Pedro de Alvarado.

También en octubre de aquel año, la crítica teatral Irene Villa publicó en el diario español “La Razón” una halagadora reseña del musical.

Una bella historia de amor une dos grandes continentes: América y Europa.

"Nace una nueva raza con algo en común que define a españoles y mexicanos: pasión. Me impactó el lago en el que unos mueren y otros renacen bautizados. Creí que era imposible hacer algo impactante después de ‘Hoy no me puedo levantar’, sin embargo, Nacho Cano vuelve a emocionarnos, a hacernos vibrar”.

Gossip Shakira cerrará el telón de la Copa América 2024

“No sé decirles si ‘Malinche el musical’ es una obra maestra (para el autor), algo ‘vulgar y anticlerical’ para la derecha extremista, un producto al uso aseadito que mejoraría si las letras de las canciones y parlamentos no dijeran lo que dicen… o una coreografía con sabor a 'Sábado noche'”, publicó el escritor y periodista Ignacio Fontes en mayo de 2023, como parte de un amplio texto histórico sobe la figura de Malintzin.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“No creo que minusvalorarla como comparsa en un pastiche pop contribuya a mejorar la imagen de Malintzin/doña Marina. Tampoco la empeorará. Si sirve para que se la conozca, entretiene y da dinero, loado sea Diez”, finaliza Ignacio Fontes, en alusión al fallecido Carlos Cruz Diez, de quien toma el nombre la orquesta de músicos inmigrantes afincada en España.

Este es el resultado de más de una década de trabajo, que se expone en el filme “La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano”, producido en 2021 y disponible en Netflix.