¿De qué trata “The Illusionists: Magic of the Holidays”? El show con ilusionistas de diferentes países

La magia llegó a la Ciudad de México gracias a siete ilusionistas que dejarán a los espectadores. Con más de 20 actos diferentes, los magos que integran “The Illusionists: Magic of the Holidays” provenientes de Ucrania Alemania, Australia, Francia, Italia, México y Corea del Sur, demostrarán que la magia existe y se encuentra hasta en los artefactos más sencillos como la ropa, algunas cartas o, simplemente, luces que pueden iluminar un cuarto.

“Es un show nuevo, totalmente diferente, el único que se mantiene soy yo, todos los demás son nuevos, incluso mi rutina es totalmente diferente. Es un show que, al ser navideño, tienen muchas cosas que evocan a la Navidad y a las fiestas, es un espectáculo familiar, con contenido no tan infantil pero sí pueden venir niños, está enfocado para que toda la familia completa disfrute”, afirmó en entrevista el mago mexicano Joaquín Kotkin.

El espectáculo incluye un acto de escapismo, para que cual, aseguró el artista, cuentan con “protocolos de evacuación, de contención si hay algún tipo de emergencia, todo el personal está capacitado y contamos con la ambulancia por el riesgo, es la única parte del show que no es un acto de magia, es un acto legítimo de escape que pueden ver a plena vista.

“Andrew Basso arriesga su vida todas las noches, pedimos al público que venga a verificar las cadenas, candados y esposas que utilizará, y que vean que son reales y legítimos”, expresó Kotkin.

Ellos son “The Illusionists”

Enzo Weyne. Todos lo conocen como “The Unforgettable” y es el encargado de redefinir el arte de la ilusión. Enzo es capaz incluso de traspasar objetos que, a simple vista parecen sólidos.

Andrew Basso. “El Rey del Escape” ganó en 2023 un Récord Guinness por un acto de escape bajo el agua.

Sam Powers. Es “The enigma” y se encarga de llevar al público al límite de sus emociones gracias a sus actos de peligro extremo combinado con una presencia impactante.

Sos y Victoria Petrosyan, son una pareja conocida como “The Designers”, que cuentan con cinco récords Guinness en ilusiones de cambio de vestuario de alta velocidad.

Hyunjoon Kim. “The Manipulator” cuenta con una gran destreza para cambiar las cosas; una de sus rutinas es el cambio de imágenes dentro de un juego de cartas.

Joaquín Kotkin. Es conocido como “The Surrealist” y también como “El Mago de la Media Barba”. Es el encargado de crear efectos mágicos únicos como la Ilusión del Escorpión.

¿Qué verás en el escenario?

El show presenta una rutina de baile y magia con luz, algo que no se ha visto previamente, indicó el mago mexicano. Un equipo de Ucrania es el encargado de dar vida a dicho acto.

“Al público de México le encanta la magia, siempre cualquier tipo de espectáculo, si no triunfa en México no triunfa en ningún otro lado, afortunadamente tenemos gran recepción de la gente con las que hemos tenido llenos totales en todas las funciones y en esta ocasión no será la excepción”, aseguró el mexicano sobre este concepto creado hace 12 años.

¿Cómo seleccionan al talento que integra el espectáculo?

De acuerdo con Kotkin, en cada lugar en el que se presentan siempre se está en busca de nuevos talentos, con el fin de darle mayor diversidad al espectáculo.

“Cada tres años nos reunimos todos los magos del mundo y es una especie de ‘Olimpiadas de la magia’, ahí se decide quién es el mejor de nosotros y se selecciona a la gente que conformará el show, el cual debe de integrar todas las áreas de la magia, como el escapismo, manipulación, ilusiones, magia dinámica. Siempre vamos mejorando y evolucionando en el show para darle frescura y venir a México con shows distintos”, sostuvo Kotkin.

“The Illusionists: Magic of the Holidays” estará disponible únicamente por seis semanas y se presentará del 27 de noviembre al 5 de enero en el Teatro Telcel. Los boletos están disponibles en taquillas e internet.