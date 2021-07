Dan de alta a Vicente Fernández

Guadalajara, Jal.- Después de dos días y medio de estar hospitalizado por fuerte infección en las vías urinarias , el cantante Vicente Fernández “El Charro de Huentitán “, fue dado de alta tras responder bien al tratamiento.

Con una gorra y chamarra deportiva de color negro con rayas blancas, semblante serio,salió fuertemente custodiado por su equipo de seguridad en camionetas. Lo hizo acompañado de su esposa la señora Cuquita Abarca de Fernández y en una camioneta atrás iba su hijo Vicente Jr.

Desde ayer jueves en qué Gerardo su hijo dijo que lo darían de alta este viernes, prensa local, nacional e internacional al igual que OEM/ELOCCIDENTAL estuvo de guardia a la espera de la salud del reconocido cantante, así como de su alta del nosocomio Country 2000.

A las 9:49 horas arribó al hospital Gerardo que no dio declaraciones sólo “ya saben que no hablo” y se metió para salir casi 2 horas después para decir que su papá ya había sido dado de alta, lo creó confusión, ya que la prensa estaba por las posibles salidas del nosocomio y más porque Vicente Jr llegó momentos después para decir que no sabía a qué hora daban de alta al cantante.

A las 11:40 horas salió en su camioneta manejada por su jefe de seguridad “ El Charro de Huentitán”, quien un día antes agradeció las muestra de cariño y preocupación de la gente a través de un video que subió a sus redes sociales y pidió “ya no de preocupen por mi estoy bien sólo fue una infección en vías urinarias”.

Vicente Jr. dijo que su hermano el cantante Alejandro Fernández no pudo visitar en el hospital a su papá por encontrarse en España, pero que estaba muy pendiente de su salud.

Respecto a su novia Mariana González de que no la acepta su familia, Vicente dijo que es falso, ella o acompañó ayer a visitar a su padre.