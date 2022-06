Dakota Johnson se une al Universo de Marvel y disfruta tener versatilidad

Dakota Johnson disfruta tener versatilidad en su carrera, y luego de interpretar personajes que van desde el erotismo, en 50 sombras de Grey, hasta el drama, en La hija oscura, ahora se suma al Universo Cinematográfico de Marvel interpretando a Madame Web.

“Simplemente encaja, quiero tener la posibilidad de hacer la mayor cantidad posible de películas diferentes, creo que es divertido. Es una maravillosa oportunidad, y suena a que es entretenido, así que por qué no”, declaró a El Sol de México.

El personaje que encarnará apareció por primera vez en 1980, en el número 120 del cómic The amazing Spiderman, y ésta será la primera ocasión que aparezca en la pantalla grande. Además de ella, las actrices Sydney Sweeney (Euphoria) e Isabela Merced (Dora la exploradora) también forman parte del elenco.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, el proyecto está previsto para llegar a las salas en 2023. Será dirigido por la realizadora estadounidense SJ Clarkson, quien ya había trabajado previamente con Marvel en las series Jessica Jones y The Defenders.

Busca ambientes seguros en el set

Además de su trabajo como actriz, Dakota también ha incursionado en la producción con su compañía Tea Time Pictures, hecho que le ha permitido marcar una diferencia en la industria.

“He sido actriz durante un tiempo, y siempre quise involucrarme más a nivel creativo. Hay un nivel de protección que quiero sentir en el set, en términos de mi vulnerabilidad y mi proceso creativo, y realmente es lo que estamos haciendo”, comentó.

La artista agregó que desde que inició su carrera en la actuación (en 1999), comenzó a sentir una inquietud por estar involucrada en sus proyectos desde el principio, por lo que se siente muy orgullosa de contrarrestar esos entornos negativos, que ella misma ha sufrido.

“Siempre quise tener una compañía que ofreciera un buen ambiente para hacer películas, he pasado mucho tiempo en sets donde me he sentido sola y excluida, y alejada de todo, eso puede ser complicado. Quería crear uno donde todos se sintieran con valor, equidad y fue divertido, porque hacer películas debería ser así. Es un trabajo exageradamente privilegiado, y quiero pasarla bien”.

Reflexiona sobre la maternidad

Actualmente la actriz protagoniza la cinta Cha cha Real Smooth, donde da vida a una madre soltera, cuya hija padece autismo. Durante un Bar Mitzvah ambas hacen amistad con un joven que cambia sus vidas.

Jhonson precisó que si bien no es madre, este papel le ha enseñado mucho sobre la maternidad, y la forma en que hay que aceptar a los hijos. “He aprendido que no hay una manera correcta de ser madre, eso es un mito, y es algo muy complejo, supongo que todos están haciendo lo mejor que pueden”, reconoció.

“No sé qué te hace ser una buena madre, probablemente escuchar y entender a tu hijo, quien es una persona diferente a ti, con su propio panorama y su propia mente, y hay que apreciarlos por quién son”, agregó.

La cinta Cha cha Real Smooth, que es dirigida y co protagonizada por Cooper Raiff, se presentó con gran éxito en el pasado Festival de Sundance, y este viernes llega al catálogo de Apple TV +.