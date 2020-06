¿Cuáles son los estrenos de junio en Netflix?

Llegamos a la primera mitad de 2020 y no ha sido fácil para nadie, incluso para las empresas dedicadas al entretenimiento en streaming como Netflix, sitio recurrente para muchos que buscaron no morir de aburrimiento durante el confinamiento en casa desde la llegada del Covid-19 a nuestro país.

Y aunque no es el año más atractivo en cuanto a producciones originales e interesantes en la plataforma de series y películas, la plataforma digital ha anunciado sus novedades para México.

Las series más destacadas son "Dark" con su tercera y última temporada, y "13 Reasons Why" que también llega para decir adiós con su temporada final para disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Aquí tienen todos los estrenos de junio.

Series

Keeping Up With the Kardashians - Temporadas 1 y 2 - 01 de Junio

La Cantina de Medianoche - Temporadas 1 a 3 - 01 de junio

Fuller House - Episodios finales - 02 de junio

13 Reasons Why - Temporada 4 (FINAL) - 05 de junio

Queer Eye - Temporada 5 - 05 de junio

Modern Family - Temporada 7 a 10 - 09 de junio

Reality Z - 10 de junio

Historias de un Crimen: La Búsqueda - 12 de junio

The Politician - Temporada 2 - 19 de junio

The Sinner: Jaime - 19 de junio

Amar y Vivir - 26 de junio

Dark - Temporada 3 (FINAL) - 27 de junio

RuPaul's Drag Race - Temporada 12 - 30 de junio

Películas

Indiana Jones 1, 2 y 3 - 01 de junio

Amar sin Escalas - 01 de junio

La Buena Esposa - 01 de junio

Rescatando al Soldado Ryan - 01 de junio

Hancock - 01 de junio

El Cadaver de la Novia - 06 de junio

El Rey Arturo: La leyenda de la espada - 07 de junio

5 Sangres - 12 de junio

La Red Avispa - 19 de junio

Siente el Ritmo - 19 de junio

Nadie Sabe que estoy Aquí - 24 de junio

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga - 26 de junio

Mujer Maravilla - 26 de junio

Baby Driver - 30 de junio

Adú - 30 de junio

Perfume de Mujer - 30 de junio

Perdidos en Tokyo - 30 de junio

El Grinch - 30 de junio

Documentales

Atleta A 24 - 24 de junio