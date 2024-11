Creador de Narcos: México ve en la IA una herramienta, en vez de un reemplazo del trabajo

El guionista y productor Chris Brancato eficienta sus procesos creativos gracias a la inteligencia artificial. Para el escritor de historias como “Narcos: México” y “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”, estas herramientas son una gran ayuda para acomodar sus ideas, concretar historias, incluso saber qué tipo de camino recorrer.

“A veces comienzo con una idea y empiezo a investigarla, pero en ocasiones no proviene directamente de los periódicos, sino que utilizo Google y también ChatGPT, éste es un agregador muy útil de posibles piezas de información”, afirmó el guionista en entrevista.

“Por ejemplo, cuando contamos la historia de Pablo Escobar y su impulso para convertirse en el mayor comerciante del mundo primero pensamos ¿cuál será el primer episodio? ¿Cuántos episodios vamos a hacer? Es un proceso muy largo en el que intentas descubrir qué es el programa en su forma más básica y luego sigues trabajando para encontrar cada uno de los detalles, luego continuar trabajando hasta tener guiones reales, a los actores elegidos y hacer el programa”, agregó

Brancato considera que es imposible detener la evolución tecnológica, por lo que entender mejor los cambios y adaptarse a las nuevas herramientas es crucial para mantenerse vigente, siempre entendiendo que este tipo de herramientas no son un reemplazo, sino una ayuda.

“No temo a la IA; en lo que me queda de carrera, tengo la intención de usarla mientras. La IA no puede escribir un buen guión, pero sí puedo hacerle ciertas preguntas que luego me generarán ideas que podría utilizar.

“La IA no puede funcionar sin que yo esté ahí para conducirla, pero si estoy ahí para conducirla, puede ayudarme a llegar al destino un poco más rápido”, dijo.

El también productor originario de Nueva Jersey comenzó como asistente de cine en 1987, para 1992 formó parte del equipo de guionistas de “Beverly Hills 90210”, le siguió “El gánster” (1997), “El elegido” (1998) y “Tru Calling” (2003).

Pero fue hasta 2010 cuando se adentró en el mundo criminal más popular, “La ley y el orden: unidad de víctimas especiales”, seguido de “Hannibal” (2013).

“Como escritor, las historias de crímenes siempre son buenas para crear drama. No es que no me interesen otros temas, pero parece que estos programas tienen cierta popularidad y son muy divertidos de escribir”, indicó.

De sus mayores éxitos fue la serie de “Narcos” en 2015, donde trabajó en 30 episodios y “Narcos: México” (2018), en 21 capítulos.

Así surgió “Hotel cocaine”

Este año lanzó su nuevo proyecto “Hotel cocaine”, que cuenta la historia de Roman Compte, un exiliado cubano, director de uno de los hoteles más glamorosos de Miami a finales de los años setentas y principios de los ochentas. El complejo fue muy conocido ya que fue como un “albergue” para muchos políticos, deportistas, superestrellas, traficantes, entre otros, quienes tenían la libertad de explorar cualquier fantasía, era el “lugar sin límites”, pero principalmente de tráfico de cocaína.

“En ‘Narcos’ vimos a Pablo Escobar en Colombia construyendo su imperio, mientras que, ahora, en ‘Hotel Cocaine’, vemos dónde termina esa cocaína: en el Mutiny Club Hotel (en Coconut Grove; Miami).

“Sentí que había una historia importante qué contar sobre Roman Compte, el padre del actor Maurice Compte (quien le contó la historia); él está atrapado entre la DEA, quiere capturar a su hermano mayor del que está distanciado. Sentí que sería divertido volver a los años 70 en Miami, pensé que las costumbres y la música llamarían mucho la atención, además de contar una historia sobre drogas”, sostuvo.

El desafío principal fue recrear el entorno de 1970 en Miami, así como el Mutiny Club, que, según comentó Brancato, quedó mucho mejor que el club original. Todo se realizó en República Dominicana. La serie protagonizada por Danny Pino, Yul Vázquez, Laura Gordon y Mark Feuerstein ya está disponible en Prime.

Lo que viene

Por otro lado, en cuanto a sus siguientes proyectos, Brancato ya concluyó el guion de una de las cintas más esperadas “Sherlock Holmes 3”, sin embargo, es decisión del actor Robert Downey Jr. la fecha de inicio de la producción.

“Solo queda lo que Robert decida qué quiere hacer y, coordinarlo con su agenda, escribí un proyecto que a la gente pareció gustarle, pero no sé cuándo se hará.

“Se tiene esa versión, y quién sabe si terminarán haciendo esa, pero ahora los Holmes & Watson son los que vendrán a Estados Unidos”, indicó.

Finalmente, con el reciente triunfo de Donald Trump como presidente, el guionista y productor compartió su postura.

“No estoy tan contento con ese resultado. Creo que lo que dijo el presidente es mucha fanfarronada y espero que sigamos sanando el país porque claramente hay mucha división.

“Aunque eso no cambia mucho de lo que hago durante el día, que es tratar de crear contenidos entretenidos de drama para la gente”, concluyó.