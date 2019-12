Continúan los éxitos de Maribel Guardia

Maribel Guardia recibe los primeros días de 2020 en España tal como lo informó ante el exceso de trabajo que vivió entre las diversas representaciones de las dos producciones teatrales que actúa como el musical Cleopatra metió la pata y Las arpías, más sus presentaciones como solista de música de banda en el 2019.

Entrevistada por El Sol de México, a unos días de haber viajado también a Costa Rica para volver a ver a su mamá y el resto de su familia en los días de Nochebuena y Navidad, dijo: “Desde México viajaremos a España a donde vamos a principio de 2020. Estaremos en Europa, creo que nos lo merecemos. Tenemos mucho tiempo de no viajar, por tanto trabajo. Con mi esposo Marco, mi hijo Julián, mi nuera Imelda y mi nieto Josecito, vamos a ir puebleando por España, contrataremos un carro y visitaremos muchos sitios, ese es nuestro plan que llevamos para turistear en Europa”.

Maribel Guardia que no canta mal las canciones con banda y sonido regional mexicano, es de las actrices que se le extraña en la pantalla chica y espera que Los Reyes Magos le traigan un nuevo programa de comedia o un buen personaje en las telenovelas.

“Desde hace cuatro años que no hago nada desde Muchacha italiana viene a casarse o más tiempo atrás en el programa de comedia Qué madre, tan padre; a lado de Mauricio Castillo como mi adorado esposo. Y, sí me gusta cuando tengo invitaciones en el programa Hoy, me divierto mucho estar en la co-conducción”, expresa.

A 38 años de carrera artística en México, la actriz y cantante, es una de las artistas queridas por la gente y respetada por sus propias compañeras de escenario, ya que no gusta hablar mal de ninguna o ninguno de sus compañeros.

Lo cual viene a colación porque del productor Omar Suárez de Cleopatra metió la mata se le quiso manchar su nombre ante el hecho que debe nómina a los artistas de esta producción en una gira por la Unión Americana, a lo que contestó Guardia:

“Omar Suárez es un caballero. Nunca he tenido un problema con Omar, cuando se me tiene que pagar lo hace al momento. Tengo dos años trabajando con él, nunca he tenido queja de él. Es un tipazo y gracias a él muchas personas hemos tenido trabajo”.

Y, sobre qué es lo que le pedirá a Los Santos Reyes desde España dijo:

“Esencialmente le pido a Dios, salud. Con salud busco yo trabajo, trato de conservar el amor que tengo en el ámbito familiar, mi marido y el público”.

Adelantó que donde quiera que se encuentre, “sólo voy a ponerme el calzoncito rojo para la noche del 31. Y lo demás es el comportamiento porque todo lo que se hace repercute en tu futuro. Hay que tratar de ser una buena persona, hacer cosas buenas”, se sincera.